Заскочили на змаганнях: який вигляд має Зара Тіндалл без макіяжу

43-річну доньку принцеси Анни знову зазнімкували фотографи на змаганнях.
Зара бере участь у міжнародних кінних змаганнях NAF Five Star International Horse Trials у Гартпері-коледжі, у Глостерширі. Днями ми вже показували вам кілька її фотографій із заходу.
Фотографи зробили ще один кадр, на якому наїзниця заскочена у спеціальному білому костюмі для верхової їзди, взута вона у високі шкіряні чоботи, а в руках несе сідло.
На обличчі у Тіндалл зовсім був відсутній макіяж, манікюру також не було, а волосся вона зібрала в хвіст.
Через змагання у яких Зара бере участь її сім'я не змогла приєднатися до короля Чарльза та королеви Камілли в Балморалі.
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