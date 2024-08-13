Заскочили на змаганнях: який вигляд має Зара Тіндалл без макіяжу

Зара бере участь у міжнародних кінних змаганнях NAF Five Star International Horse Trials у Гартпері-коледжі, у Глостерширі. Днями ми вже показували вам кілька її фотографій із заходу.

Фотографи зробили ще один кадр, на якому наїзниця заскочена у спеціальному білому костюмі для верхової їзди, взута вона у високі шкіряні чоботи, а в руках несе сідло.

Зара Тіндалл / Фото: Getty Images

На обличчі у Тіндалл зовсім був відсутній макіяж, манікюру також не було, а волосся вона зібрала в хвіст.

Зара Тіндал без макіяжу / Фото: Getty Images

Через змагання у яких Зара бере участь її сім'я не змогла приєднатися до короля Чарльза та королеви Камілли в Балморалі.

Зара Тіндалл / Фото: Getty Images

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