Засліпила усмішкою: Меланія Трамп під час зустрічі з подружжям Байденів біля Білого дому

Дональд і Меланія Трампи перед церемонією інавгурації у Капітолії завітали до Білого дому, щоб підтримати традицію чаювання з президентським подружжям Байденів, яке покидає резиденцію президента США.

Коли Джо і Джилл Байдени на порозі Білого дому зустрічали подружжя Трампів і хотіли зробити спільну світлину, фотографи зазнімкували цікавий кадр. На фото Меланія однією рукою тримає свій капелюх, який ледве не здув вітер, і демонструє широку гарну усмішку, засліплюючи всіх і все довкола. А Дональд у цей момент зобразив кумедну гримасу.

Дональд і Меланія Трампи, Джо і Джилл Байдени / Фото: Getty Images

Нагадаємо, для церемонії інавгурації Меланія Трамп обрала чорне приталене двобортне пальто від американського бренду Adam Lippes і чорний капелюх-канотьє з білою смужкою від Eric Javits.

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