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Засмагали на пляжі та читали книжки: папараці заскочили Джо Байдена з дружиною під час відпочинку

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
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Засмагали на пляжі та читали книжки: папараці заскочили Джо Байдена з дружиною під час відпочинку

Джо Байден / Фото: Associated Press

Президентське подружжя приймало сонячні ванни на вікенді в Делавері.

Перед поїздкою до Великої Британії президент США Джо Байден разом із дружиною Джилл Байден провів вікенд у своєму літньому будинку в Рехобот-Біч, штат Делавер. Президентське подружжя сходило на пляж позасмагати, де його заскочили папараці.

Джо і Джилл Байдени / © Associated Press
Джо і Джилл Байдени / Фото: Associated Press

На знімках помітно, як Байдени релаксували на шезлонгах на пляжі та читали книжки.

Джо і Джилл Байдени / © Associated Press
Джо і Джилл Байдени / Фото: Associated Press

Фотографам вдалося зняти президента ближче. Джо зустрів папараці привітно, він усміхнувся їм і помахав рукою. Байден був одягнений у біле поло, темно-сині шорти з принтом черепахи, синю бейсолку та чорні окуляри-авіатори. Лук він доповнив темно-сірими кросівками.

Джо Байден / © Associated Press
Джо Байден / Фото: Associated Press

На Джилл була біла футболка, сині шорти й чорна бейсболка.

Джо і Джилл Байдени / © Associated Press
Джо і Джилл Байдени / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Джо Байден зустрівся з королем Чарльзом III у Віндзорському замку.

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Дата публікації
Перегляди
3650
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