Засмагали на пляжі та читали книжки: папараці заскочили Джо Байдена з дружиною під час відпочинку

Президентське подружжя приймало сонячні ванни на вікенді в Делавері.
Перед поїздкою до Великої Британії президент США Джо Байден разом із дружиною Джилл Байден провів вікенд у своєму літньому будинку в Рехобот-Біч, штат Делавер. Президентське подружжя сходило на пляж позасмагати, де його заскочили папараці.
На знімках помітно, як Байдени релаксували на шезлонгах на пляжі та читали книжки.
Фотографам вдалося зняти президента ближче. Джо зустрів папараці привітно, він усміхнувся їм і помахав рукою. Байден був одягнений у біле поло, темно-сині шорти з принтом черепахи, синю бейсолку та чорні окуляри-авіатори. Лук він доповнив темно-сірими кросівками.
На Джилл була біла футболка, сині шорти й чорна бейсболка.
Нагадаємо, Джо Байден зустрівся з королем Чарльзом III у Віндзорському замку.
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