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Заступниця мера Мадрида завітала до центрів, де збирають гуманітарну допомогу українцям

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Заступниця мера Мадрида завітала до центрів, де збирають гуманітарну допомогу українцям

Бегона Вілласіс / Getty Images

У столиці Іспанії організували збирання допомоги українцям.

Заступниця мера Мадрида Бегона Вілласіс відвідала у п'ятницю приміщення, яке передали асоціації Cumbre Eslava для збору та розподілу допомоги Україні, до Центру для літніх людей Маргарити Салас. Відвідуючи центр Вілласіс висловила свою підтримку та одягла на шию хустку у синьо-жовті кольори.

Асоціація приєдналася до співпраці з українським народом від початку війни 24 лютого, коли російські війська увійшли на територію України і вже місяць не припиняють обстріли.

Бегона Вілласіс / © Getty Images
Бегона Вілласіс / Getty Images
Бегона Вілласіс / © Getty Images
Бегона Вілласіс / Getty Images
Бегона Вілласіс / © Getty Images
Бегона Вілласіс / Getty Images

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