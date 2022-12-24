Засудив війну та подякував за допомогу українцям: різдвяне звернення короля Бельгії Філіпа

У своєму зверненні до нації Його Величність сказав, що народ України виборює свою свободу та безпеку, як це робили його пращури у конфліктах минулого.

Далі він подякував громадянам Бельгії, які відкрили свої домівки для українських біженців і зазначив, що попри проблеми, які стоять перед суспільством, вони знайдуть відповіді.

Промова була записана трьома мовами: французькою, голландською та німецькою.

Король Бельгії Філіп / Фото: Associated Press

Промова короля Філіпа напередодні Різдва повністю:

"Леді та джентльмени! Добігає кінця рік, який випробував і засмутив нас усіх. Після кризи Covid ми сподівалися на повернення до нормального життя. Але потім стався конфлікт в Україні, жорстока і безглузда війна, яка претендує на заміну сили закону законом сили. Це насильство, що забрало так багато безневинних жертв, зворушує наші серця. Цей конфлікт нагадує нам про минуле, яке, як ми думали, пішло назавжди.

Сьогодні чоловіки та жінки мужньо борються в Україні за одні й ті самі ідеали. Ми продовжуватимемо підтримувати їх. До цієї трагедії додалася енергетична криза та висока інфляція, які загрожують нашому добробуту. Для багатьох наших співгромадян рахунки за електрику, опалення та харчування стали повсякденною турботою. Ця ненадійність є джерелом занепокоєння. Як і зміна клімату, наслідки якого вже відчуваються у Бельгії. Після повені влітку 2021 року на нашу країну звалилася небачена посуха. Всі ці кризи можуть збентежити нас і призвести до відчуття безпорадності та занепокоєння. Ми повинні вміти чути їх і повертати надію тим, хто втратив мужність. Проблеми, з якими ми зіштовхуємося, немає простих відповідей. Але ми знайдемо відповіді завдяки нашій творчості та нашій наполегливості. Є вагомі причини вірити у майбутнє.

У Бельгії нам пощастило жити у демократичному суспільстві, яке, хай і не ідеальне, залишається міцним. Суспільство, в якому поступово впроваджуються заходи підтримки, мережі безпеки для тих, хто їх найбільше потребує. Навколо нас бачимо багато зобов'язань і жестів солідарності. По всій країні наші співгромадяни стихійно відкрили свої будинки для українських біженців. Я хотів би подякувати всім, хто робить все можливе для сприяння розміщенню та інтеграції біженців. Особливо на початку зими, коли наша мережа приймання перевантажена. Але також усіх тих, хто щодня бере участь у підтримці людей у несприятливих ситуаціях, хворих або людей з інвалідністю. Наше суспільство має велике почуття відповідальності. Я приголомшений, побачивши, наскільки вона є серед молоді. Багато хто з нас вже адаптував свою поведінку, щоб зменшити споживання енергії та зменшити вплив на навколишнє середовище. Зрештою, історія несе у собі послання довіри. Вона вчить нас, що ми здатні подолати найважчі кризи, якщо ми робимо це разом. Справді, наше найбільше багатство — це зв'язки, які ми створюємо. Більш ніж будь-коли кожен наш вчинок, яким би малим він не був, кожен добрий жест, кожна увага до планети має значення. Це має надати нам сміливості та надії.

Пані та панове, Королева і я сподіваємося, що новий рік принесе нам мир – у світі, у Європі, у нашому суспільстві та у наших серцях. Бажаю вам щасливого Різдва та щасливого Нового року”.

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