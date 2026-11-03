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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Засуджений за насильство син королеви Метте-Маріт може незабаром опинитися на волі

29-річний Маріус Хойбі дев'ять попередніх місяців провів у своєму будинку у Скаугумі під домашнім арештом.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Маріус Хойбі

Маріус Хойбі / © Getty Images

Норвезькі ЗМІ повідомляють, що задоволено клопотання про звільнення сина королеви Метте-Маріт з-під варти. У понеділок Окружний суд Осло розглянув питання про те, чи має 29-річний Хойбі, як і раніше, перебувати під суворим режимом арешту та носити брасет у своєму будинку у Скаугумі.

Нова команда захисту Маріуса Хойбі досягла свого, незважаючи на те, що звинувачення хотіло залишити Маріуса під вартою ще на чотири тижні, пише seher.no. Проте прокуратура оскаржить рішення в Апеляційному суді Боргартінгу. Було запрошено призупинення виконання рішення, повідомив телеканал NRK адвокатка поліції Ода Картеруд.

Маріус Хойбі / © Getty Images

Маріус Хойбі / © Getty Images

Це означає, що вони просять не звільняти Хойбі до розгляду апеляції. Ймовірно, це станеться протягом наступних двох днів.

Адвокат захисту зазначив, що, на його думку, Маріус продемонстрував як здатність, так і готовність утримуватися від вживання наркотиків та скоєння нових злочинів. Проте, звинувачення має іншу точку зору на справу. Поліцейська адвокатка Ода Картеруд вважає, що затримання, як і раніше, необхідне, і після судового засідання вказала на нещодавні обставини, які змусили поліцію не бажати його відпускати.

«Ми пояснили, що, на нашу думку, нещодавні обставини вказують на те, що він не готовий до звільнення. Час для цього просто ще не настав», - сказала вона виданню Aftenposten.

Маріус Хойбі / © Associated Press

Маріус Хойбі / © Associated Press

Якщо Апеляційний суд Боргартинга підтвердить рішення окружного суду про його звільнення, це означатиме серйозні зміни у повсякденному житті Маріуса Хойбі.

Нагадаємо, Хойбі був засуджений до чотирьох років ув'язнення після того, як у червні був визнаний винним за двома пунктами звинувачення у зґвалтуванні, а також за іншими злочинами. Він також отримав дворічний заборонний ордер щодо однієї зі своїх жертв. А пізніше його перевели під домашній арешт на час оскарження вироку.

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