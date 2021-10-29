Засвітила білизну: із королевою Летицією стався маленький конфуз

Королева Іспанії Летиція сьогодні знову на робочому заході.

49-річна королева-консорт присутня сьогодні на 21-му кінофестивалі Opera Prima у кінотеатрі Moncayo у Туделі. Для світського виходу Її Величність обрала чорну трикотажну сукню довжини міді з довгими рукавами та поясом на талії, доповнивши її шкіряними туфлями-човниками.

Королева Летиція / Getty Images

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Образ вийшов дуже елегантним і стриманим, не врахувала Летиція тільки спалаху фотокамер і софітів, під якими будь-яке чорне вбрання буде просвічуватися. Із сукнею королеви трапилося саме це. Світлий бюстгальтер Її Величності виднівся під сукнею, коли вона йшла залою між рядами. Свій образ дружина монарха доповнила сережками-кільцями та гарним макіяжем очей, а також одягла захисну маску.

Королева Летиція / Getty Images

До речі, конфузи такого плану з королевою Летицією вже траплялися. 2019 року вона брала участь у форумі боротьби з раком Por Un Enfoque Integral у Мадриді. Летиція була одягнена в чорну кофту, яка була досить тонкою і просвічувалася під спалахами фотокамер, а до кофти була підібрана коричнева спідниця довжини міді з застібками посередині і поясом і високі замшеві чоботи на підборах.

Королева Летиція / Getty Images

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