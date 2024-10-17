Засвітила бюстгальтер: леді Кітті Спенсер у гарній сукні Dolce & Gabbana з'явилася на церемонії

Леді Кітті Спенсер залишила маленьку дочку вдома, щоб бути присутньою на важливій церемонії в Лондоні, де нагороди вручав її двоюрідний брат принц Вільям.

На церемонію вручення премії Centrepoint Awards у Британському музеї присвячену людям, які одного разу зіткнулися з безпритульністю, але знайшли в собі сили подолати всі труднощі, леді Кітті приїхала в красивій прозорій сукні від Dolce & Gabbana, прикрашеній бісером, камінням, аплікацією квітів, а на подолі сукні були намальовані люди, що катаються на гондолі Венецією. Вбрання було прозорим і Кітті засвітила бюстгальтер.

Кітті Спенсер / Фото: Getty Images

Кітті взула пісочні туфлі-човники і в руках тримала пухнастий клатч. У неї на шиї була гарне кольє, а у вухах сережки з камінням, Спенсер зробила вечірній макіяж і зібрала волосся в зачіску, а також у неї був червоний манікюр.

Кітті Спенсер із сестрами Амелією та Елізою / Фото: Getty Images

На церемонії також були присутні її молодші сестри - леді Амелія та леді Еліза Спенсери.

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