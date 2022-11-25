Засвітила ноги та спіткнулася на доріжці: з іспанською королевою Летицією стався конфуз

Королева Іспанії сьогодні сяяла на публіці в сукні, яка просвічувалася, а ще потрапила в конфузну ситуацію на очах у публіки та фотографів.

Король Філіп VI та королева Летиція відвідали сьогодні 34-ту церемонію вручення премії Jaume I у Lonja de los Mercaderes у Валенсії. Нагороди присуджуються щорічно для визнання досягнень у дослідженнях з низки предметів - від економіки до медицини.

50-річна Летиція одягла цього дня білу сукню у дрібний горох від Emporio Armani з чорним широким поясом на талії від Mohelstore Black Coc та поєднала вбрання з чорними туфлями-слінгбеками на підборах Carolina Herrera.

У світлі спалахів сукня королеви злегка просвічувалася і було видно її стрункі ноги. Летиція супроводжувала свого чоловіка короля Філіпа. Коли вони спускалися сходами, королева спіткнулася і ледь не впала. Її чоловік мав такий невимушений вигляд, ніби й не помітив, що сталося. На щастя, Летиція змогла втриматися на ногах і не впасти на доріжку.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

Цього дня королева підібрала до вбрання сережки-висячки з перлинами, розпустила волосся і зробила макіяж у теплих бежевих відтінках.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

Минулого свого виходу Летиція з'явилася в повністю червоному луку, одягнувши тонкий цегляно-червоний трикотажний топ із круглим вирізом від Boss, який був заправлений у вкорочені шкіряні штани-банани такого ж кольору теж від Boss з вузьким чорним поясом на талії.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

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