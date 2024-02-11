Засвітила татуювання на руках: дочка президента США Джо Байдена сходила на Тиждень моди

У Нью-Йорку зараз триває Тиждень моди, який уже встигло відвідати багато публічних особистостей та знаменитостей. Особливою привернула увагу поява на цьому заході дочки американського президента Джо Байдена – 42-річної Ешлі Байден.

Жінка відвідала показ бренду Monse, на якому вона сиділа у першому ряду, поряд зі світською левицею Нікі Гілтон. Одягнула на цей захід Ешлі помаранчеву трикотажну кофту з мереживними вставками з боків і довгими рукавами, а також обтислі шкіряні штани.

Доповнювали образ дочки президента туфлі на підборах, біла квадратна сумка та золоті прикраси. Волосся Ешлі розпустила, а її макіяж був дуже лаконічним.

Ешлі Байден / Фото: Getty Images

А ось через те, що рукави кофти вона підвернула, помітно, що на руках у Байден є багато татуювань, серед яких можна розглянути сову, троянду і кілька написів.

Татуювання Ешлі Байден / Фото: Getty Images

Татуювання Ешлі Байден / Фото: Getty Images

Те, що Ешлі відвідує Тиждень моди не дивно, адже вона сама є дизайнеркою і навіть запустила бренд одягу Livelihood Collection. Також Ешлі розробила уніформу для персоналу готелю Hamilton у Вашингтоні.

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