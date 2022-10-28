Затьмарила мати-королеву: принцеса Леонор прийшла на церемонію в ефектному рожевому костюмі

Принцеса Леонор учора на світському заході викликала фурор своїм образом. Старша дочка іспанських монархів виконувала свої королівські обов'язки на церемонії Princess of Asturias Awards 2022 в Ов'єдо.

Королева Летиція сяяла на церемонії у сукні з американською проймою від Teresa Helbig та туфлях-слінгбеках Carolina Herrera, але її старша дочка принцеса Леонор мала ще ефектніший вигляд.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Юна спадкоємиця іспанського трону з'явилася на публіці в рожевому штанному костюмі, під який одягла чорний мереживний топ і взула малинові туфлі-човники із замші на підборах. У руках принцеса несла чорний шкіряний клатч.

Також у Леонор була гарна зачіска, її світле густе волосся було накручене локонами, а на обличчі – легкий макіяж з акцентом на очі.

Принцеса Леонор / Фото: Getty Images

Відомо, що дочка короля Філіпа VI і королеви Летиції піде стопами батька і тренуватиметься в армії, флоті та ВПС Іспанії, перш ніж перейти до навчання в університеті. Минулого місяця іспанська газета El Pais повідомила, що кульмінацією військової підготовки Леонор стане перебування на борту навчального корабля ВМС Іспанії Хуан Себастьян де Елькано. В університеті Леонор продовжуватиме вивчати право.

Принцеса Леонор / Фото: Getty Images

Зараз майбутня королева Іспанії навчається в Атлантичному коледжі UWC в Уельсі, куди вступила у вересні 2021 року.

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