Затьмарила навіть Каміллу: королівські шанувальники захоплюються образом герцогині Біргітти

78-річна британська герцогиня Глостерська Біргітта останнім часом у центрі уваги королівських шанувальників.
У п'ятницю герцогиня Біргітта разом зі своїм чоловіком Річардом, герцогом Глостерським, завітали на концерт "Разом на Різдво" принцеси Уельської Кейт до Вестмінстерського абатства в Лондоні.
Біргітта мала розкішний вигляд у пудрово-рожевому пальті та високих бежевих замшевих чоботях на підборах. В руках герцогиня тримала маленьку бежеву сумку зі шкіри і їй до тону підібрала рукавички. Вона мала гарну зачіску, макіяж на обличчі, а з прикрас – перлинне кольє і сережки з перлами.
Багато королівських шанувальників зазначили образ Біргітти ще на банкеті на честь візиту до Британії еміра Катару в Букінгемському палаці. Там герцогиня з'явилася в молочно-білій сукні з рукавом три чверті, в білих рукавичках і з сумкою в тон, а також одягла тіару, сережки і кольє, кілька орденів і брошку з того ж комплекту.
В західній пресі писали, що герцогиня Глостерська затьмарила навіть королеву Каміллу, яка, до речі, з'явилася на банкеті в червоній оксамитовій сукні, яку вже одягала раніше.
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