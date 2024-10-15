Затьмарила невістку: яскрава королева Соня з'явилася на церемонії привітання президентського подружжя Фінляндії

Президент Фінляндії Олександр Стубб та його дружина Сюзанна Іннес-Стубб прибули з візитом до Норвегії.

В Осло їм організувала прийом королівська сім'я Норвегії – король Гаральд V, спадковий принц Гокон, його дружина кронпринцеса Метте-Маріт та мама принца - королева Соня.

Спадковий принц Гокон, спадкова принцеса Метте-Маріт, президент Фінляндії Олександр Стубб та його дружина Сюзанна Іннес-Стубб / Фото: Getty Images

Урочиста церемонія зустрічі відбулася на Замковій площі. Кронпринцеса Метте-Маріт одяглася цього дня в повністю чорний аутфіт і туфлі-човники на високих підборах, а її свекруха – 87-річна королева Соня її затьмарила, одягнувши яскраве червоне пальто з вирізами на рукавах та капелюх до тону. Королева була в блискучих колготах і ботильйонах на невисоких підборах.

Спадкова принцеса Норвегії Метте-Маріт, королева Соня та король Гаральд / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як палац кронпринца Гокона та його дружини Метте-Маріт пограбували на вечірці старшого сина принцеси – Маріуса Хойбі.

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