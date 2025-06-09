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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
1334
Час на прочитання
1 хв

Затьмарила чоловіка-актора: Амаль Клуні вийшла на червону доріжку у сукні з перлами

Вона є однією з тих жінок, які ніколи не розчаровують своїми вечірніми вбраннями. На заході в Нью-Йорку юристка знову зачарувала публіку.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Джордж і Амаль Клуні

Джордж та Амаль Клуні / © Associated Press

Актор Джордж Клуні та його дружина адвокатка Амаль Клуні відвідали 78-ту щорічну премію «Тоні», яка присуджується талантам у галузі американського театру. Захід відбувся минулими вихідними в мюзик-голі Radio City у Нью-Йорку.

Пара вийшла на червону доріжку відкриття заходу, тримаючись за руки.

Джордж та Амаль Клуні / © Associated Press

Джордж та Амаль Клуні / © Associated Press

47-річна Амаль обрала для виходу у світ сукню з відкритими плечима від Tamara Ralph із колекції от-кутюр весна-літо 2025, яка була прикрашена перлами.

Свій образ вона доповнила туфлями Roger Vivier, а також перламутровим клатчем із застібками-намистинами. Розкішне волосся жінка уклала у свою фірмову зачіску з легкими, але об’ємними локонами.

Джордж та Амаль Клуні / © Associated Press

Джордж та Амаль Клуні / © Associated Press

Що стосується 64-річного Клуні, то він одягнув класичний чоловічий образ — чорний смокінг із білою сорочкою та краваткою-метеликом. Однак дружина у своїй розкішній сукні його однозначно затьмарила. Цей захід пара відвідала, оскільки Клуні зіграв у театрі на Бродвеї в мюзиклі «Добраніч і удачі».

Нагадаємо, що вони разом від 2013 року. Вже у квітні 2014 року актор освідчився Амаль, а у вересні того ж року відбулося їхнє весілля у Венеції. До вівтаря наречена йшла в розкішній білій сукні від Oscar de la Renta.

Весільна сукня Амаль Клуні / © Getty Images

Весільна сукня Амаль Клуні / © Getty Images

Амаль та Джордж Клуні / © Associated Press

Амаль та Джордж Клуні / © Associated Press

Амаль та Джордж Клуні / © Associated Press

Амаль та Джордж Клуні / © Associated Press

Джордж і Амаль Клуні / © Associated Press

Джордж і Амаль Клуні / © Associated Press

Джордж і Амаль Клуні / © Associated Press

Джордж і Амаль Клуні / © Associated Press

Джордж і Амаль Клуні / © Associated Press

Джордж і Амаль Клуні / © Associated Press

Амаль Клуні та Джордж Клуні / © Associated Press

Амаль Клуні та Джордж Клуні / © Associated Press

Джордж і Амаль Клуні / © Getty Images

Джордж і Амаль Клуні / © Getty Images

Амаль та Джордж Клуні / © Getty Images

Амаль та Джордж Клуні / © Getty Images

Амаль та Джордж Клуні / © Associated Press

Амаль та Джордж Клуні / © Associated Press

Амаль та Джордж Клуні / © Getty Images

Амаль та Джордж Клуні / © Getty Images

Амаль та Джордж Клуні / © Getty Images

Амаль та Джордж Клуні / © Getty Images

Джордж і Амаль Клуні / © Associated Press

Джордж і Амаль Клуні / © Associated Press

Амаль та Джордж Клуні / © Getty Images

Амаль та Джордж Клуні / © Getty Images

Амаль та Джордж Клуні / © Getty Images

Амаль та Джордж Клуні / © Getty Images

Джордж і Амаль Клуні / © Getty Images

Джордж і Амаль Клуні / © Getty Images

Амаль Клуні та Джордж Клуні / © Getty Images

Амаль Клуні та Джордж Клуні / © Getty Images

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Дата публікації
Кількість переглядів
1334
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