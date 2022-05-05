Затримання з комфортом та інші марення: московська омбудсменка заявила, що в автозаках будуть кондиціонери та туалети

Затримання з комфортом та інші марення: московська омбудсменка заявила, що в автозаках будуть кондиціонери та туалети

72-річна чиновниця Тетяна Потяєва живе у своєму власному світі, де затримання поліцією, це як прогулянка, а обшуки та дискримінація – у порядку речей.

Дивні речі відбуваються в Росії, адже поки ця країна тероризує Україну і відправляє на нашу територію своїх військових злочинців, влада Москви щиро дбає про столичних громадян і обіцяє найкращі умови. Тепер у Москві з'являться автозаки з кондиціонерами та туалетами, щоб "доставка" затриманих выдбувалася на найвищому рівні та не порушувала жодним чином права людини.

Про це радісне поповнення московських автопарків особисто на засіданні столичного парламенту повідомила уповноважена з прав людини в Москві Тетяна Потяєва.

Тепер затримані в Москві вирушатимуть до СІЗО з найвищим комфортом не те, що рік тому, під час акцій протесту, на підтримку російського опозиціонера Олексія Навального, коли в'язниці та ті ж автозаки були переповнені, а людям цілодобово не давали води, їжі та можливості відвідати туалет.

Багатьох затриманих тоді відправляли до ЦВСІГ у Сахарове, де незабаром місця закінчилися, у зв'язку з чим людей по багато годин возили в автозаку в пошуках місця для відбування адміністративного арешту.

Тоді Тетяна Потяєва теж особисто відреагувала на ситуацію, зазначивши, що сама відвідала Сахарове і там все чудово і "скарги на розміщення не надходили".

Однак це не єдині абсурдні історії, у яких відзначилася ця жінка. 2019 року в Москві співробітники правоохоронних органів провели обшук у квартирі московської гомосексуальної пари, яка виховує двох усиновлених дітей. Обшук проводився у квартирі сім'ї, коли тих не було вдома, замки просто зламали. Повідомлялося, що вони "пропагують нетрадиційні стосунки, формуючи у дітей спотворені уявлення про сімейні цінності, завдаючи шкоди їхньому здоров'ю, моральному та духовному розвитку".

Все це, звичайно ж, викликає шок, враховуючи те, що на вулиці 21 століття, проте московська влада провела ретельну перевірку пари, а сама пані Потяєва заявила, що "діти отримували повноцінне виховання", але те, що подібні перевірки – дискримінація не відзначила .

Також 2021 року у Москві через бійку було затримано молодшого брата російського футболіста Олександра Кокоріна. Після цього випадку уповноважена з прав людини в Москві Тетяна Потяєва зазначила, що хлопець не має претензій на утримання в СІЗО, однак вона дуже стурбована, що він як першокурсник економічного університету, не має підручників, тому вирішила особисто зайнятися цим питанням: "Я хочу цю тему опрацювати, хотілося б, щоби йому підручники надіслали".

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