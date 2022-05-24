"Завдання – перетворити стрес і біль на силу й наснагу": Зеленська виступила на сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я

За словами першої леді України, ми маємо інтегрувати психологічну підтримку в усі сфери життя.

В Україні створять службу психологічної допомоги для підтримки тих, хто пережив війну. Про це повідомила Олена Зеленська під час виступу на 75-й сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я, найвищого керівного органу ВООЗ.

Українці, які пережили окупацію, обстріли, бомбардування, потребують психологічної підтримки та реабілітації.

"Ти маєш зробити добро зі зла…" – відома цитата Роберта Пенна Воррена, американського класика.

Ми маємо зробити з війни мир, тож запускаємо Національну програму психічного здоров’я та психосоціальної підтримки.

Це ще одне завдання, яке постало перед нами, – битва за психічне здоров’я наших людей. Після того, що українці пережили в окупації, на фронті, у бомбосховищах, під обстрілами, на чужині, вони потребують реабілітації так само, як поранені фізично", - написала перша леді у дописі в Instagram.

Пані Зеленська також нагадала, що ВООЗ покликана захищати найголовніші права людини – на життя та здоров’я. Ці права зараз порушені в Україні через збройний напад РФ.

Тому вони запускають загальнонаціональну ініціативу щодо зміцнення психічного здоров’я та психосоціальної підтримки.

"Це амбітне завдання – перетворити стрес і біль на силу й наснагу, зло на добро. Та хіба не це робить уся Україна вже три місяці? Тож продовжуємо. До перемоги", - підсумувала дружина президента.

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