Завдяки лише одному аксесуару: онучка Грейс Келлі скопіювала її фірмовий стиль

Камілла Готтліб / © Getty Images

Яскраві хустки — один з головних трендів 2025 року, адже багато хто, попри зміну сезонів, додава їх в усі свої образи: прикрашав ними шию, сумки, волосся й навіть талії. Не змогла оминути цей тренд і онучка княгині Монако Грейс — Камілла Готтліб.

27-річна дівчина вирушила на пляж і показала кілька фото з відпочинку. На одному із селфі вона позувала в купальнику винного кольору, в’язаній бежевій накидці та в красивій хустці з квітковим принтом, яку зав’язала на голову, як бандану.

Камілла Готтліб / фото: instagram.com/camillerosegottlieb

Камілла — донька молодшої доньки княгині Грейс — принцеси Стефанії та Жана Готтліба. Вона часто віддає данину поваги своїй бабусі, і цей аксесуар на її голові не став винятком. Річ у тім, що хустки обожнювала її бабуся Грейс, і вони були невіддільною частиною її образу впродовж усього життя.

Грейс Келлі носила хустки з сукнями, на відпочинку, під час ділових зустрічей і з вбранням для верхової їзди, а одного разу навіть використовувала її як пов’язку для руку після травми.

Грейс Келлі / © Getty Images

Грейс Келлі / © Getty Images

Грейс Келлі / © Getty Images

Грейс Келлі / © Getty Images

Раніше Камілла віддала данину поваги своїй знаменитій бабусі, представивши особливе вбрання на Галавечорі Червоного Хреста в Монако. Вона одягла чорно-білу сукню від Elie Saab, яка була пошита для дівчини на замовлення. Річ у тім, що сукня була схожа на вбрання, яке її бабуся — Грейс Келлі — носила у фільмі «Вікно у двір» Альфреда Гічкока, де вона знімалася.