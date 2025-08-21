ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
16
Час на прочитання
2 хв

Завдяки лише одному аксесуару: онучка Грейс Келлі скопіювала її фірмовий стиль

У представниці княжої родини багато спільного з її знаменитою бабусею.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Камілла Готтліб

Камілла Готтліб / © Getty Images

Яскраві хустки — один з головних трендів 2025 року, адже багато хто, попри зміну сезонів, додава їх в усі свої образи: прикрашав ними шию, сумки, волосся й навіть талії. Не змогла оминути цей тренд і онучка княгині Монако Грейс — Камілла Готтліб.

27-річна дівчина вирушила на пляж і показала кілька фото з відпочинку. На одному із селфі вона позувала в купальнику винного кольору, в’язаній бежевій накидці та в красивій хустці з квітковим принтом, яку зав’язала на голову, як бандану.

Камілла Готтліб / фото: instagram.com/camillerosegottlieb

Камілла Готтліб / фото: instagram.com/camillerosegottlieb

Камілла — донька молодшої доньки княгині Грейс — принцеси Стефанії та Жана Готтліба. Вона часто віддає данину поваги своїй бабусі, і цей аксесуар на її голові не став винятком. Річ у тім, що хустки обожнювала її бабуся Грейс, і вони були невіддільною частиною її образу впродовж усього життя.

Грейс Келлі носила хустки з сукнями, на відпочинку, під час ділових зустрічей і з вбранням для верхової їзди, а одного разу навіть використовувала її як пов’язку для руку після травми.

Грейс Келлі / © Getty Images

Грейс Келлі / © Getty Images

Грейс Келлі / © Getty Images

Грейс Келлі / © Getty Images

Грейс Келлі / © Getty Images

Грейс Келлі / © Getty Images

Грейс Келлі / © Getty Images

Грейс Келлі / © Getty Images

Раніше Камілла віддала данину поваги своїй знаменитій бабусі, представивши особливе вбрання на Галавечорі Червоного Хреста в Монако. Вона одягла чорно-білу сукню від Elie Saab, яка була пошита для дівчини на замовлення. Річ у тім, що сукня була схожа на вбрання, яке її бабуся — Грейс Келлі — носила у фільмі «Вікно у двір» Альфреда Гічкока, де вона знімалася.

Камілла Готтліб / © Getty Images

Камілла Готтліб / © Getty Images

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie