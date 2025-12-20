Завершила лікування: експерша леді Франції Карла Бруні відверто розповіла про боротьбу з раком

Карла Бруні / © Associated Press

Карла Бруні зізналася, що завершила лікування раку молочної залози, який у неї діагностували п’ять років тому. Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши своє фото, на якому вона лежить на ліжку, прикривши очі медичним препаратом, й усміхається.

Карла Бруні/Instagram Карли Бруні

У дописі експерша леді розповіла про свій довгий шлях до одужання. Зі своєю фірмовою посмішкою вона пояснила:

«Сьогодні, в суботу, 20 грудня 2025 року, я завершую п’ятирічний курс гормональної терапії після того, як мені поставили діагноз рак молочної залози наприкінці 2019 року. Хірургічне втручання, променева терапія, гормональна терапія — це шлях, яким ми повинні пройти, щоб вилікувати цей тип раку.

Незважаючи на досить агресивні побічні ефекти, я вдячна науці за винахід гормональної терапії: вона ефективно захищає від рецидиву, який є поширеним явищем у роки після постановки діагнозу», — написала Карла.

Вона також закликала всіх жінок щороку при можливості проходити обстеження. Модель також подякувала медичній команді, яка весь цей час про неї дбала.

«Я хочу сказати всім жінкам, які перебувають у подібній ситуації, триматися — звичайно, гормональна терапія — це досить вимогливе лікування, — але її ефективність може врятувати вам життя. Я хочу ще раз закликати всіх жінок, які читають цей пост, не вагатися проходити обстеження щороку, якщо це можливо.

Нарешті, я хочу подякувати медичній команді, яка піклувалася про мене; їхня компетентність і співчуття були безцінними для мене під час цього випробування», — додала вона.

Нагадаємо, у Карли Бруні діагностували рак у 2019 році і лише через чотири роки, у 2023-му, вона розповіла про свій діагноз. Під час Місяця обізнаності про рак молочної залози (жовтень) Бруні публічно заявила у відео в Instagram: «Чотири роки тому мені поставили діагноз рак молочної залози… Хірургічне втручання, променева терапія, гормональна терапія — я проходжу звичайний процес лікування цього типу раку. Але мені пощастило: мій рак ще не був агресивним».

Через рік після цього одкровення, у жовтні 2024 року, Бруні поділилась своєю історією більш детально і закликала жінок обстежуватись: «Мій рак був дуже невеликим, тому що я роблю мамографію щороку в жовтні. Тож до всіх вас, хто слухає мене сьогодні: у кожної восьмої жінки розвивається рак молочної залози. Зробіть мамографію. Я розраховую на вас».