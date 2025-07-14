Завершила навчання: принцеса Леонор попрощалася зі своїми однокурсниками в Марині

Принцеса Леонор / © Getty Images

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Спадкоємиця іспанського престолу була присутня на церемонії після прибуття на борт корабля «Хуан Себастьян де Елькано» у Військово-морському училищі Марін, у Марині.

Леонор завершує навчання після шести місяців на кораблі «Хуан Себастьян де Елькано» в межах трирічної військової підготовки.

Принцеса Леонор / © Getty Images

Знімками в Instagram також поділився іспанський королівський двір.

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Нагадаємо, раніше ми розповідали, що король Філіп VI готує військове майбутнє для своєї старшої дочки та майбутньої королеви Іспанії.

Сам монарх учора побував на Вімблдонському тенісному турнірі в Лондоні, куди, на жаль, приїхав без дружини королеви Летиції та дочок.

Король Філіп VI на Вімблдоні / © Associated Press