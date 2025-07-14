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Завершила навчання: принцеса Леонор попрощалася зі своїми однокурсниками в Марині
Принцеса Іспанії Леонор завершує черговий етап свого військово-морського навчання.
Спадкоємиця іспанського престолу була присутня на церемонії після прибуття на борт корабля «Хуан Себастьян де Елькано» у Військово-морському училищі Марін, у Марині.
Леонор завершує навчання після шести місяців на кораблі «Хуан Себастьян де Елькано» в межах трирічної військової підготовки.
Знімками в Instagram також поділився іспанський королівський двір.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що король Філіп VI готує військове майбутнє для своєї старшої дочки та майбутньої королеви Іспанії.
Сам монарх учора побував на Вімблдонському тенісному турнірі в Лондоні, куди, на жаль, приїхав без дружини королеви Летиції та дочок.