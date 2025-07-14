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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Завершила навчання: принцеса Леонор попрощалася зі своїми однокурсниками в Марині

Принцеса Іспанії Леонор завершує черговий етап свого військово-морського навчання.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Леонор

Принцеса Леонор / © Getty Images

Спадкоємиця іспанського престолу була присутня на церемонії після прибуття на борт корабля «Хуан Себастьян де Елькано» у Військово-морському училищі Марін, у Марині.

Леонор завершує навчання після шести місяців на кораблі «Хуан Себастьян де Елькано» в межах трирічної військової підготовки.

Принцеса Леонор / © Getty Images

Принцеса Леонор / © Getty Images

Знімками в Instagram також поділився іспанський королівський двір.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що король Філіп VI готує військове майбутнє для своєї старшої дочки та майбутньої королеви Іспанії.

Сам монарх учора побував на Вімблдонському тенісному турнірі в Лондоні, куди, на жаль, приїхав без дружини королеви Летиції та дочок.

Король Філіп VI на Вімблдоні / © Associated Press

Король Філіп VI на Вімблдоні / © Associated Press

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