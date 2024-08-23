Завоював титул: гвардієць королеви Єлизавети II та короля Чарльза взяв участь у конкурсі краси

Молодший капрал Мануель Алькантара Тернер з Колдстрімського гвардійського полку, який також служив на похороні королеви Єлизавети II і коронації короля Чарльза, став першим солдатом національного конкурсу краси.

Солдат британської армії, який був присутній на похороні королеви Єлизавети та коронації короля Чарльза, став переможцем конкурсу "Містер Англія" і вже накинув оком на конкурс "Містер Світу", який відбудеться цієї осені.

20 серпня британський військовий став першим солдатом, який завоював цей титул. 22-річний Тернер здобув перемогу у конкурсі, де обійшов 150 інших претендентів, пише People.

Тернер вступив до армії у віці 16 років і служить у казармах Вікторія біля Віндзорського замку, неподалік того місця, де живуть принц Вільям і принцеса Кейт з дітьми.

"Все, що я хочу зробити, це служити Англії, ттому що думаю, що це дуже гідно для "містера Англії". Це абсолютна честь — виграти цей титул. Я гідно представлятиму свою країну і, сподіваюся, примушу всіх пишатися", – сказав хлопець.

В інтерв'ю він розповів, що виконував церемоніальні обов'язки на останньому винесенні прапора королеви Єлизавети під час її платинового ювілею у червні 2022 року, на її похороні у вересні 2022 року та на коронації короля Чарльза та королеви Камілли у травні 2023 року.

"Я вперше роблю щось подібне, тому я трохи нервував. Але я вважаю себе досить харизматичним хлопцем. Я знаю, що моя робота це оцінила б, і я порадився з ними про всяк випадок, тому відсутність на роботі не буде проблемою", — каже Тернер про свою можливу участь у наступному конкурсі.

Мілла Магі, яка на початку цього року стала "Міс Англія", побажала йому всього найкращого в Instagram, і написала під їхньою спільною фотографією: "Немає нікого більш гідного для цієї ролі, і я знаю, що ми всі будемо пишатися тобою, як ти вже пишаєшся нами та нашою країною".

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