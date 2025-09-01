Завжди одягається однаково на весілля: дивні, дорогі та ідентичні образи 75-річної принцеси Ліхтенштейну

Принцеса Ліхтенштейну Ізабелла та її чоловік принц Філіп / © Getty Images

30 серпня в Ліхтенштейні відбулося весілля 28-річної принцеси Марії Кароліни, на якому зібралася вся їхня аристократична сім’я.

Весілля принцеси Марії Кароліни Кароліни / © Getty Images

Однак окрім нареченої, того дня під приціли папараці потрапила ще одна модниця — 75-річна принцеса Ліхтенштейну Ізабелла.

Жінка рідкісна гостя на заходах, але її образ підкорив багатьох — річ у тім, що Ізабелла носила яскраве вбрання з блакитним жакетом-пальтом, прикрашеним трьома бантиками, штанами білого кольору та мереживною водолазкою. Головною прикрасою цього образу був величезний капелюх із декором, розкішні сережки та невелика сумка від Chanel. Також принцеса Ізабелла носила туфлі чорного кольору на величезних платформах.

Принцеса Ліхтенштейну Ізабелла та її чоловік принц Філіп на весіллі 30 серпня 2025 року / © Getty Images

Однак такий образ для неї абсолютно звичний, адже вона так одягається на всі весілля своїх родичів: яскравий жакет-пальто, штани, крислатий капелюх і сумка Chanel у колір вбрання.

Часто її вбраня зшиті в одному кольорі і фасоні, але вона їх доповнює різними аксесуарами. Пропонуємо подивитися на деякі з її незвичайних ансамблів.

Принцеса Ліхтенштейну Ізабелла та її чоловік принц Філіп на весіллі у Франції, 2013 рік / © Getty Images

Принцеса Ліхтенштейну Ізабелла та її чоловік принц Філіп на весіллі в Албанії, 2016 рік / © Getty Images

Принцеса Ліхтенштейну Ізабелла та її чоловік принц Філіп на весіллі в Парижі, 2019 рік / © Getty Images

Принцеса Ізабелла народилася 23 листопада 1949 року під ім’ям Ізабелла Фернанда Жизлен Гієметт Елізабет де л’Арбр де Маландер. Вона є дружиною принца Філіпа — представника княжої сім’ї Ліхтенштейну та молодшого брата нині правлячого князя Ганса-Адама II.

До зустрічі з принцом Ліхтенштейну Ізабелла вже мала зв’язки з королівською сім’єю, оскільки була хрещеницею королеви Бельгії Єлизавети. Вона спочатку навчалася вдома, потім займалася балетом і музикою, а потім вивчала археологію в Брюсселі.

Вона вийшла заміж за Філіпа 11 вересня 1971 року. У пари троє дітей: принц Александр, принц Венцеслаус і принц Рудольф. Оскільки Ізабелла не виконує жодних королівських обов’язків, вона живе на два будинки у Вадуці та Парижі.