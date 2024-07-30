Завжди була проти ботокса: секрети б'юті-догляду королеви Камілли

Королеві Каміллі нещодавно виповнилося 77 років і вона має вигляд цілком на свій вік. Не любить "уколи краси" і, як стверджують експерти, ніколи ними не користувалася.

Королева Камілла відома своєю непохитною відданістю як своїм співробітникам, так і експертам, які допомагають їй мати кращий вигляд. Протягом 35 років вона довіряє свій фірмовий світлий боб колористці з Mayfair Джо Гансфорд, яка допомогла Каміллі досягти ідеального кольору та відповідала за її зачіску на коронації 2023 року.

Джо Гансфорд — стилістка з волосся королеви Камілли / Фото: Getty Images

Також королева підтримує давню співпрацю з візажисткою та майстринею з манікюру Мариною Сандовал, яку вона найняла 15 років тому. Якось в інтерв'ю MailOnline вона описала свої робочі стосунки з дружиною короля Чарльза як "найкращі". Саме Марині приписують заслугу в тому, що вона надала Каміллі ще більш гламурного вигляду, який став особливо помітним після її коронації.

Королева Камілла на коронації у Вестмінстерському абатстві / Фото: Associated Press

Повідомляється, що Її Величність завжди чинила опір косметичним процедурам, таким як ботокс і підтяжки, як розповіла королівська письменниця Тіна Браун у своїй книжці "Палацові документи".

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Хоча Камілла співпрацює з Мариною на офіційних заходах, вона часто сама наносить макіяж. Під час цьогорічного Вімблдонського чемпіонату, фотографи зробили фото, як вона сама наносила помаду Tom Ford у Королівській ложі на Центральному корті. До речі, за таким самим заняттям часто можна було помітити і королеву Єлизавету II.

Камілла вперше зустрілася з Мариною в перукарні Джо Гансфорд, де вона працювала штатною майстринею з манікюру. Вважається, що дружина короля віддає перевагу лаку для нігтів Chanel та крему для рук Sisley.

У макіяжі Камілла віддає перевагу підходу "менше означає краще", який доповнює її дизайнерське вбрання. Зазвичай візажистка наносить на обличчя Камілли легку тональну основу, що змішується з тональним зволожуючим засобом, щоб досягти природного сяйва шкіри. Очі вона підкреслює темною тушшю і іноді додає чорну рідку підводку для очей, а брови підкреслює олівцем.

Експерти розповідають, що в той час, коли принц Чарльз намагався реабілітувати репутацію Камілли після смерті своєї першої дружини Діани, майбутня королева чинила опір усім підтяжкам і ботоксу, які їй пропонували.

Камілла і принц Чарльз у день заручин / Фото: Associated Press

"У її сільському кольорі обличчя і зморшкуватих, усміхнених очах була чесність. Її волосся ніколи "підносило" жодних сюрпризів. Вона залишилася тією ж білявкою сімдесятих, висушеною феном, з пухнастими, закрученими у валики бічними пасмами, як у Кармен", — писали про Каміллу.

Сьогодні її образи для світських заходів справді мають бездоганний вигляд. І вона залишилася вірна своєму улюбленому стилю та зачісці.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

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