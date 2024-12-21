Завжди була з усмішкою: згадуємо всі появи принцеси Кейт на публіці 2024 року

2024 рік був дуже важким для британської королівської родини, адже вони зіткнулися з раком. Зокрема про свою хворобу оголосив король Чарльз, а потім після тривалих спекуляцій зізнання публічно зробила і принцеса Кейт — дружина принца Вільяма.

Вона розповіла, що розпочала курс хіміотерапії, тому скоротить появу на публіці. Протягом усього року Кетрін практично не виходила у світ, а кожна її поява ставала сенсацією. Нижче ми зібрали всі виходи принцеси протягом року.

22 березня

Кетрін вийшла в ефір, де оголосила на весь світ, що хвора на рак. Вона записала ролик у своєму улюбленому смугастому джемпері та джинсах, а її волосся було, як завжди, бездоганно укладене.

Кетрін, принцеса Уельська / Фото: Getty Images

15 червня

Принцеса вперше з'явилася на публіці. Кетрін з усією своєю родиною відвідала парад Trooping the Color у Лондоні. Вона обрала скромне і, як завжди, дуже елегантне вбрання — білу сукню прямого силуету з бантом на грудях. Це вбрання було від її улюбленого бренду Jenny Packham.

Кетрін, принцеса Уельська, на параді Trooping the Color 2024 / Фото: Getty Images

14 липня

Через місяць Кейт знову потішила шанувальників своїм виходом – вона відвідала фінальний день тенісного чемпіонату Вімблдон-2024. На цей спортивний захід вона прийшла із сестрою та донькою. На принцесі була фіолетова сукня.

Кетрін, принцеса Уельська / Фото: Getty Images

9 вересня

На своїх сторінках у соцмережах принц та принцеса оголосили, що Кетрін завершила курс хіміотерапії та опублікували зворушливе відео. У цьому ролику вона з'явилася в ніжній і простій сукні.

Кетрін, принцеса Уельська / Фото: Getty Images

10 жовтня

Кейт та Вільям здійснили не анонсований візит до Саутпорту. Кетрін з'явилася на публіці в елегантному осінньому вбранні, яке повністю було підібрано в коричневих кольорах.

Кетрін, принцеса Уельська / Фото: Associated Press

9 листопада

Кетрін відвідала Фестиваль пам'яті Королівського британського легіону у Королівському Альберт-голі. На ній було елегантне вбрання чорного кольору.

Кетрін, принцеса Уельська, і принц Вільям / Фото: Associated Press

10 листопада

Принцеса та її сім'я вийшли на балкон у Лондоні. Це був важливий захід, який вона теж вирішила не пропускати, адже щороку члени британської королівської родини приєднуються до політиків, ветеранів та представників громадськості, аби вшанувати пам'ять тих, хто загинув у бою.

Кетрін, принцеса Уельська / Фото: Getty Images

3 грудня

Принц Вільям та принцеса Кетрін вітали у Лондоні еміра Катара та його дружину. На заході Уельська з'явилася у наймоднішому кольорі 2024 року — бордовому, а також одягла розкішний кольє-чокер із перлами.

Кетрін, принцеса Уельська, та принц Вільям / Фото: Getty Images

6 грудня

Кетрін провела у Лондоні свій уже щорічний концерт різдвяних колядок Together at Christmas, який відбувся у Вестмінстерському абатстві. Одягла на захід вона образі у червоно-чорних кольорах.

Кетрін, принцеса Уельська / Фото: Getty Images

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