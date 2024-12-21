Завжди була з усмішкою: згадуємо всі появи принцеси Кейт на публіці 2024 року

Вона не часто тішила шанувальників своїми появами.
2024 рік був дуже важким для британської королівської родини, адже вони зіткнулися з раком. Зокрема про свою хворобу оголосив король Чарльз, а потім після тривалих спекуляцій зізнання публічно зробила і принцеса Кейт — дружина принца Вільяма.
Вона розповіла, що розпочала курс хіміотерапії, тому скоротить появу на публіці. Протягом усього року Кетрін практично не виходила у світ, а кожна її поява ставала сенсацією. Нижче ми зібрали всі виходи принцеси протягом року.
22 березня
Кетрін вийшла в ефір, де оголосила на весь світ, що хвора на рак. Вона записала ролик у своєму улюбленому смугастому джемпері та джинсах, а її волосся було, як завжди, бездоганно укладене.
15 червня
Принцеса вперше з'явилася на публіці. Кетрін з усією своєю родиною відвідала парад Trooping the Color у Лондоні. Вона обрала скромне і, як завжди, дуже елегантне вбрання — білу сукню прямого силуету з бантом на грудях. Це вбрання було від її улюбленого бренду Jenny Packham.
14 липня
Через місяць Кейт знову потішила шанувальників своїм виходом – вона відвідала фінальний день тенісного чемпіонату Вімблдон-2024. На цей спортивний захід вона прийшла із сестрою та донькою. На принцесі була фіолетова сукня.
9 вересня
На своїх сторінках у соцмережах принц та принцеса оголосили, що Кетрін завершила курс хіміотерапії та опублікували зворушливе відео. У цьому ролику вона з'явилася в ніжній і простій сукні.
10 жовтня
Кейт та Вільям здійснили не анонсований візит до Саутпорту. Кетрін з'явилася на публіці в елегантному осінньому вбранні, яке повністю було підібрано в коричневих кольорах.
9 листопада
Кетрін відвідала Фестиваль пам'яті Королівського британського легіону у Королівському Альберт-голі. На ній було елегантне вбрання чорного кольору.
10 листопада
Принцеса та її сім'я вийшли на балкон у Лондоні. Це був важливий захід, який вона теж вирішила не пропускати, адже щороку члени британської королівської родини приєднуються до політиків, ветеранів та представників громадськості, аби вшанувати пам'ять тих, хто загинув у бою.
3 грудня
Принц Вільям та принцеса Кетрін вітали у Лондоні еміра Катара та його дружину. На заході Уельська з'явилася у наймоднішому кольорі 2024 року — бордовому, а також одягла розкішний кольє-чокер із перлами.
6 грудня
Кетрін провела у Лондоні свій уже щорічний концерт різдвяних колядок Together at Christmas, який відбувся у Вестмінстерському абатстві. Одягла на захід вона образі у червоно-чорних кольорах.
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