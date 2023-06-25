Завжди був ідеальним: порівнюємо реверанс принцеси Кейт для Єлизавети II та короля Чарльза

Нещодавно під час параду Ордену Підв'язки у Віндзорському замку принцеса Уельська вітаючи короля Чарльза та королеву Каміллу присіла у реверансі. Публіка невпинно обговорює, як майстерно дружина принца Вільяма опанувала це мистецтво за 13 років життя в королівській родині.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Ми знайшли схоже фото, на якому Кетрін заскочена під час вітання королеви Єлизавети II. Кадр було зроблено 2017 року, під час великодньої служби у каплиці Святого Георгія у Віндзорі.

Тоді Кетрін ще в статусі герцогині Кембриджської одягнена в біле пальто і кремові туфлі на підборах зробила витончений реверанс перед Її Величністю королевою. Примітно, що поряд з нею на фото зазнімкована принцеса Беатріс, онука королеви, яка не присіла в реверансі. А ось принц Вільям стоїть трохи позаду і схилив голову перед бабусею-королевою.

Кейт Міддлтон робить реверанс перед королевою Єлизаветою II / Фото: Getty Images

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