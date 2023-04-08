Завжди елегантна та яскрава: образи принцеси Кейт на великодній службі

Завжди на цей захід принцеса одягала образи, в яких раніше з'являлася на публіці. Чи зробить вона так і цього року, поки що залишається загадкою.

9 квітня у Великій Британії святкують Великдень. Традиційно очікується, що члени британської королівської родини відвідають службу у церкві. Найбільше, звичайно ж, багатьох цікавить, яке вбрання на богослужіння цього року обрала принцеса Кетрін.

На святковій службі вона з'являлася не щороку, хоча одружена з Вільямом від 2011-го. Напередодні свята пропонуємо подивитися, які вбрання принцеса Уельська одягала на цей захід, коли його відвідувала.

2014

Свято того року припало якраз на тур королівської пари до Австралії, тому там вони й відвідали службу. На Кетрін був образ у ніжно-блакитному відтінку від Alexander McQueen і сірий капелюх зроблений на замовлення брендом Jane Taylor Millinery.

Принцеса Кейт на великодній службі / Фото: Getty Images

З аксесуарів принцеса (тоді вона ще була герцогинею Кембриджською) обрала сірий замшевий клатч від Alexander McQueen (без застібки у вигляді черепа) і туфлі-човники LK Bennett Harper. На її зап'ясті красувався годинник Cartier Ballon Bleu, а у вухах були гарні сережки.

Принцеса Кейт на великодній службі / Фото: Getty Images

2017 рік

Тоді Кетрін віддала перевагу вбранню у молочному відтінку — це була дуже ніжна сукня-пальто з декоративним простроченням. Вбрання на замовлення для неї зробила її улюблена дизайнерка Кетрін Вокер, проте воно не було новим і Кейт одягала його вже раніше. Під пальтом в неї була спідниця.

Принцеса Кейт на великодній службі / Фото: Getty Images

Образ принцеса доповнила капелюшком-таблеткою з бантом у стилі Джекі Кеннеді від Lock & Co., клатчем Etui Bags, та сережками з перлинами королеви Єлизавети II.

Принцеса Кейт на великодній службі / Фото: Getty Images

2018 рік

Того разу Кейт була вагітна третьою дитиною — принцом Луї. На службі вона з'явилася у коричневому образі. Пальто королівської особи було від Кетрін Вокер і раніше вона його теж одягала.

Принцеса Кейт на великодній службі / Фото: Getty Images

З аксесуарів вона вибрала капелюх-таблетку від Lock & Co, туфлі від Gianvito Rossi, невеликий клатч, великі сережки від Balenciaga та брошку, схожу на них за дизайном.

Принцеса Кейт на великодній службі / Фото: Getty Images

2019 рік

На цій службі Кейт вирішила повторити свій австралійський лук, тому одягла те саме пальто і сукню, що й 2014 року. Єдиною відмінністю стала брошка з діамантами.

Принцеса Кейт на великодній службі / Фото: Getty Images

2022 рік

То був перший раз, коли Кейт взяла на службу дітей. Образ вона обрала дуже жіночний і ніжний — сукню-пальто у блакитному кольорі від Emilia Wickstead, яку доповнила туфлями-човниками та клатчем.

Принцеса Кейт на великодній службі / Фото: Getty Images

Також на принцесі була синя пов'язка на голові з бантом від бренду Jane Taylor London, сережки із золотом та перлами від Cassandra Goad.

Принцеса Кейт на великодній службі / Фото: Getty Images

Очікується, що принц і принцеса Уельські відвідають церкву цьогорічної великодньої неділі разом зі своїми дітьми, принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою і принцом Луї.

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