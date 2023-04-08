Завжди елегантна та яскрава: образи принцеси Кейт на великодній службі

Завжди на цей захід принцеса одягала образи, в яких раніше з'являлася на публіці. Чи зробить вона так і цього року, поки що залишається загадкою.
9 квітня у Великій Британії святкують Великдень. Традиційно очікується, що члени британської королівської родини відвідають службу у церкві. Найбільше, звичайно ж, багатьох цікавить, яке вбрання на богослужіння цього року обрала принцеса Кетрін.
На святковій службі вона з'являлася не щороку, хоча одружена з Вільямом від 2011-го. Напередодні свята пропонуємо подивитися, які вбрання принцеса Уельська одягала на цей захід, коли його відвідувала.
2014
Свято того року припало якраз на тур королівської пари до Австралії, тому там вони й відвідали службу. На Кетрін був образ у ніжно-блакитному відтінку від Alexander McQueen і сірий капелюх зроблений на замовлення брендом Jane Taylor Millinery.
З аксесуарів принцеса (тоді вона ще була герцогинею Кембриджською) обрала сірий замшевий клатч від Alexander McQueen (без застібки у вигляді черепа) і туфлі-човники LK Bennett Harper. На її зап'ясті красувався годинник Cartier Ballon Bleu, а у вухах були гарні сережки.
2017 рік
Тоді Кетрін віддала перевагу вбранню у молочному відтінку — це була дуже ніжна сукня-пальто з декоративним простроченням. Вбрання на замовлення для неї зробила її улюблена дизайнерка Кетрін Вокер, проте воно не було новим і Кейт одягала його вже раніше. Під пальтом в неї була спідниця.
Образ принцеса доповнила капелюшком-таблеткою з бантом у стилі Джекі Кеннеді від Lock & Co., клатчем Etui Bags, та сережками з перлинами королеви Єлизавети II.
2018 рік
Того разу Кейт була вагітна третьою дитиною — принцом Луї. На службі вона з'явилася у коричневому образі. Пальто королівської особи було від Кетрін Вокер і раніше вона його теж одягала.
З аксесуарів вона вибрала капелюх-таблетку від Lock & Co, туфлі від Gianvito Rossi, невеликий клатч, великі сережки від Balenciaga та брошку, схожу на них за дизайном.
2019 рік
На цій службі Кейт вирішила повторити свій австралійський лук, тому одягла те саме пальто і сукню, що й 2014 року. Єдиною відмінністю стала брошка з діамантами.
2022 рік
То був перший раз, коли Кейт взяла на службу дітей. Образ вона обрала дуже жіночний і ніжний — сукню-пальто у блакитному кольорі від Emilia Wickstead, яку доповнила туфлями-човниками та клатчем.
Також на принцесі була синя пов'язка на голові з бантом від бренду Jane Taylor London, сережки із золотом та перлами від Cassandra Goad.
Очікується, що принц і принцеса Уельські відвідають церкву цьогорічної великодньої неділі разом зі своїми дітьми, принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою і принцом Луї.
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