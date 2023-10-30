Завжди хотіла більшого: як королева Єлизавета II одного разу вказала Меган Маркл її "місце"

Герцогиня Сассекська після весілля з принцом Гаррі не приховувала своїх "апетитів".
Королева зробила молодому подружжю розкішний подарунок — котедж Фрогмор, але Меган мала інші плани.
Королівське подружжя мріяло про ще більш величну резиденцію і хотіло жити самому Віндзорському замку, тобто поряд з Її Величністю королевою. Про це повідомила королівська редакторка Sunday Times Роя Нікка, пише express.
Королева Єлизавета II відхилила прохання пари, хоча, як відомо, дуже любила свого молодшого онука принца Гаррі. Швидше за все в королівській відповіді значилося, що у холодному та просторому Віндзорському замку молодій родині буде не комфортно.
2023 року Меган і Гаррі втратили можливість повернутися і до Фрогморт-котеджу. Після виходу книжки Гаррі його батько король Чарльз III наказав синові та його дружині забрати речі з резиденції. Тепер герцог Сассекський підшукує новий будинок у Великій Британії.
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