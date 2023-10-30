Завжди хотіла більшого: як королева Єлизавета II одного разу вказала Меган Маркл її "місце"

Герцогиня Сассекська після весілля з принцом Гаррі не приховувала своїх "апетитів".

Королева зробила молодому подружжю розкішний подарунок — котедж Фрогмор, але Меган мала інші плани.

Меган і Гаррі в день весілля, травень 2018 року / Фото: Associated Press

Королівське подружжя мріяло про ще більш величну резиденцію і хотіло жити самому Віндзорському замку, тобто поряд з Її Величністю королевою. Про це повідомила королівська редакторка Sunday Times Роя Нікка, пише express.

Королева Єлизавета II відхилила прохання пари, хоча, як відомо, дуже любила свого молодшого онука принца Гаррі. Швидше за все в королівській відповіді значилося, що у холодному та просторому Віндзорському замку молодій родині буде не комфортно.

Королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

2023 року Меган і Гаррі втратили можливість повернутися і до Фрогморт-котеджу. Після виходу книжки Гаррі його батько король Чарльз III наказав синові та його дружині забрати речі з резиденції. Тепер герцог Сассекський підшукує новий будинок у Великій Британії.

Меган та Гаррі / Фото: Associated Press

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