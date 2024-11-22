Завжди ідеальний: який вигляд має манікюр 86-річної королеви Софії

86-річна королева Іспанії завжди стежить за тим, який вигляд мають її руки, а на її нігтях майже бездоганний манікюр.
На відміну від її невістки королеви Летиції, Софія – мати короля Іспанії Філіпа VI – любить і часто робить манікюр. Найчастіше на її пальцях можна побачити саме французький. Він пасує практично під будь-який образ і королева користується цим лайфгаком.
Раніше ми показували вам фото манікюру королеви Летиції. Дружина короля Філіпа віддає перевагу натуральності. Її нігті теж мають доглянутий вигляд, але вона не покриває їх лаком.
Також ми зробили для вас добірку фотографій манікюру інших членів королівських будинків Європи.
Читайте також:
- Передзимовий манікюр: добірка вишуканих кольорів, які слід спробувати вже сьогодні
- З манікюром біда: королева Максима знехтувала візитом до майстра
- Це була погана ідея: королева Камілла знехтувала манікюром в австралійському турі