Завжди ідеальний: який вигляд має манікюр 86-річної королеви Софії

86-річна королева Іспанії завжди стежить за тим, який вигляд мають її руки, а на її нігтях майже бездоганний манікюр.

На відміну від її невістки королеви Летиції, Софія – мати короля Іспанії Філіпа VI – любить і часто робить манікюр. Найчастіше на її пальцях можна побачити саме французький. Він пасує практично під будь-який образ і королева користується цим лайфгаком.

Королева Софія / Фото: Getty Images

Раніше ми показували вам фото манікюру королеви Летиції. Дружина короля Філіпа віддає перевагу натуральності. Її нігті теж мають доглянутий вигляд, але вона не покриває їх лаком.

Королева Софія / Фото: Getty Images

Також ми зробили для вас добірку фотографій манікюру інших членів королівських будинків Європи.

Королева Софія / Фото: Getty Images

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