Завжди мала приголомшливий вигляд: згадуємо вбрання, яке принцеса Діана носила на Різдво

Протягом багатьох років британська королівська родина святкує Різдво разом. Вони збираються найчастіше у стінах замку у Віндзорі чи Сандрінгемі, а також 25 грудня відвідують церковну службу.
Після весілля з Чарльзом леді Діана стала частиною королівської родини і теж почала відвідувати сімейні різдвяні збори, хоча дуже їх не любила. Як висловилася сама принцеса Діана, традиційні різдвяні святкування в Сандрінгемі були "вкрай напруженими", а сама вона одного разу назвала цей досвід "жахливим і розчаровувальним" і іноді навіть тікала звідти раніше. Продовжувала відвідувати традиційну службу принцеса і після того, як її стосунки з чоловіком були остаточно "зламані", але офіційно вони ще були одружені.
Однак не можна не помітити, що вбиралася вона завжди на ці заходи особливо цікаво і за тодішньою модою. Пропонуємо подивитися на 11 образів найулюбленішої принцеси, в яких вона була на Різдво 25 грудня.
1981 рік
Для свого першого Різдва у статусі принцеси Діана обрала вбрання блакитного кольору. Це був комплект із пальта з вишивкою та капелюшка, які вона поєднала з чорними рукавичками, клатчем і туфлями. В її вухах можна помітити сережки з перлів. Фото зроблено після різдвяної служби в каплиці Святого Георгія у Віндзорі.
1982 рік
Через рік принцеса обрала вбрання, яке підкреслювало її фігуру. На ній був рожевий костюм – жакет і сукня виконані з тканини у квітковий принт. Поєднала вбрання принцеса з капелюхом, клатчем та улюбленим чокером з перлів.
1983 рік
На цю церковну службу Діана одягла дуже креативний костюм, який викликав цікавість, адже на жакеті та спідниці аристократки були достатньо великі волани. Поєднала це вбрання вона з креативним капелюшком, прикрашеним вуаллю, а також клатчем і туфлями винного відтінку. На руці принцеси можна побачити особливий золотий браслет, який їй подарував Чарльз.
1984 рік
Її образ цього разу був синього кольору і відповідав відтінку її заручальної каблучки. Обов'язковою частиною різдвяного вбрання Діани були капелюх і рукавички, але цього разу вона доповнила свій ансамбль також чорною краваткою-метеликом.
1985 рік
Це фото було зроблено після того, як леді Діана залишала церкву Святої Марії Магдалини після різдвяної служби в Сандрінгемі. На принцесі червоне пальто від Piero de Monz із чорними ґудзиками, капелюх і муфта.
1987 рік
Принцеса Діана зазнімкована на території церкви у Віндзорі. На ній було оригінальне жовте пальто в чорний картатий принт. Цікавості додавали оксамитові елементи на капелюсі, талії, а також її рукавички. Чоботи принцеса взула на низькому ходу та замшеві.
1988 рік
25 грудня 1988 року принцеса просто сяяла. На ній був чорно-синій костюм і крислатий капелюх з пером. Вбрання чудово підкреслювало фігуру.
1990 рік
Це теж знімок після різдвяної служби в церкві Сандрінгема. Діана обрала твідовий костюм, який мав оригінальні смугасті акценти на лацканах і манжетах.
1991 рік
Для ще одного ненависного Різдва в Сандрінгемі вона підібрала свій ансамбль волошкового відтінку. Жакет Діани був трохи подовжений і не мав ґудзиків, а капелюх прикрашав бант.
1993 рік
Яскраво червоне пальто (нагадує також улюблене пальто принцеси Кейт) Діана поєднала з чорним. На ній був розкішний капелюх, блуза з атласного шовку та спідниця. Це був дуже гарний та елегантний образ, який повністю відповідав моді 90-х.
1994 рік
Це вбрання гарної принцеси відрізнялося від попередніх, адже вперше вона одягла вбрання в коричневому кольорі. На ній було пальто з хутряним оздобленням і такий самий капелюх. Під нього вона наділа чорну сукню з розкішним розрізом, а також взула коричневі ботильйони з візерунком.
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