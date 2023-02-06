Завжди так робила: як королева Єлизавета II поправляла макіяж на публіці

Королева Єлизавета II до останнього дня життя завжди стежила за тим, щоб її губи були нафарбовані помадою, де б вона не з'являлася.
Відомо, що у своїй сумочці Її Величність завжди носила маленьке дзеркало та губну помаду. Хоча на публіці рідко діставала дзеркало, щоб підправити макіяж. Губи Єлизавета II вміла фарбувати і без дзеркала, просто відкривши флакон і цей момент неодноразово потрапляв в об'єктиви фотографів.
Це фото було зроблено в лютому 1977 року, королева Єлизавета II та принц Філіп тоді були на Фіджі. Фотограф зазнімкував, як Її Величність непомітно для всіх підфарбовувала губи.
А це вже кадр 2014 року, королева та її чоловік принц Філіпп були присутні на церемонії відкриття Ігор Співдружності в Глазго в Селтік-парку. Сидячи на трибунах, Єлизавета дістала з сумки рожеву помаду і почала поправляти макіяж.
За довгі роки правління монархиня навчилася робити це в будь-яких місцях та за будь-яких обставин. Востаннє ми бачили королеву за цим заняттям під час візиту до Королівської Віндзорської кінної виставки напередодні платинового ювілею правління. Відомо, що Єлизавета II віддає перевагу помаді бренду Elizabeth Arden, що символічно, а також любить бренд Clarins.
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