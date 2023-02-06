Завжди так робила: як королева Єлизавета II поправляла макіяж на публіці

Королева Єлизавета II до останнього дня життя завжди стежила за тим, щоб її губи були нафарбовані помадою, де б вона не з'являлася.

Відомо, що у своїй сумочці Її Величність завжди носила маленьке дзеркало та губну помаду. Хоча на публіці рідко діставала дзеркало, щоб підправити макіяж. Губи Єлизавета II вміла фарбувати і без дзеркала, просто відкривши флакон і цей момент неодноразово потрапляв в об'єктиви фотографів.

Це фото було зроблено в лютому 1977 року, королева Єлизавета II та принц Філіп тоді були на Фіджі. Фотограф зазнімкував, як Її Величність непомітно для всіх підфарбовувала губи.

Королева Єлизавета II, 1977 рік / Фото: Getty Images

А це вже кадр 2014 року, королева та її чоловік принц Філіпп були присутні на церемонії відкриття Ігор Співдружності в Глазго в Селтік-парку. Сидячи на трибунах, Єлизавета дістала з сумки рожеву помаду і почала поправляти макіяж.

Королева Єлизавета II, 2014 рік / Фото: Getty Images

За довгі роки правління монархиня навчилася робити це в будь-яких місцях та за будь-яких обставин. Востаннє ми бачили королеву за цим заняттям під час візиту до Королівської Віндзорської кінної виставки напередодні платинового ювілею правління. Відомо, що Єлизавета II віддає перевагу помаді бренду Elizabeth Arden, що символічно, а також любить бренд Clarins.

Королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

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