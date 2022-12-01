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Завжди так робить: Меган Маркл випустила трейлер свого фільму, щоб відволікти увагу від туру Вільяма та Кейт

Автор
Євгенія БобрикЄвгенія Бобрик
Дата публікації
Перегляди
447
Час на прочитання
2 хв
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Завжди так робить: Меган Маркл випустила трейлер свого фільму, щоб відволікти увагу від туру Вільяма та Кейт

Меган та Гаррі / Фото: Associated Press

Довгоочікуваний документальний фільм Netflix за участю Гаррі та Меган, схоже, скоро вийде на екрани.

Навколо прем'єри документального фільму про життя Меган і Гаррі ходить стільки суперечливих чуток, що ми вже припинили сподіватися нарешті побачити його. То анонімні інсайдер натякають на те, що там буде висаджено в повітря справжню бомбу, здатну потрясти основи британської монархії, то, навпаки, говорять про те, що всі гострі моменти з фільму поспіхом вирізаються і невідомо, чи залишиться там щось ще, крім того, що ми вже чули та знаємо.

Якоїсь миті одразу кілька джерел заговорили про те, що фільм, найімовірніше, ніколи не вийде, тому що Сассекські та продюсери Netflix не можуть залагодити всі юридичні проблеми.

Однак трейлер все ж таки зʼявився, і фільм, як нам здається, буде цікавим. Принаймні перспективний вигляд, у плані скандалу, має навіть дата виходу трейлера. Він був випущений сьогодні, коли вся увага прихильників британської монархії прикута до першого за багато років американського турне принців Уельських.

Вкидання резонансної інформації в найневідповідніший для британської королівської родини час — улюблена тактика Меган Маркл. Цей прийом вперше був застосований Меган на весіллі принцеси Євгенії, коли колишня акторка привернула всю увагу до себе, повідомивши про свою першу вагітність.

Принц Гаррі та Меган Маркл / © Associated Press
Принц Гаррі та Меган Маркл / Фото: Associated Press

Далі вона неодноразово користувалася подібними хитрощами, щоб захопити лідерство в інформаційному полі, наприклад, заява про вихід із королівської родини була зроблена парою напередодні дня народження Кейт.

А обкладинка книги про пару, написаної нібито зі слів близьких друзів Меган і Гаррі, з'явилася в Мережі в день народження принцеси Шарлотти – дочки Вільяма та Кейт.

Принц Гаррі та Меган Маркл / © Getty Images
Принц Гаррі та Меган Маркл / Фото: Getty Images

Що ж до самого трейлера, він містить багато особистих фотографій, з яких особливий інтерес становлять кілька, на яких Меган плаче.

Король Чарльз III, принц Вільям, принцеса Кейт, герцогиня Меган та принц Гаррі / © Getty Images
Король Чарльз III, принц Вільям, принцеса Кейт, герцогиня Меган та принц Гаррі / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
447
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