Завжди його любила: ефектні виходи королеви Єлизавети II у хутрі

Королева Єлизавета II була дуже яскравою жінкою. І в молодості часто з'являлася на публіці в хутряному пальті чи накидках. Любов до хутра у монархині тривала досить довго, поки 2019 року вона не заявила, що більше натуральне хутро не носитиме.

Тоді всі вбрання Її Величності з натуральним хутром із зимового гардеробу замінили на вбрання зі штучним хутром. Останні десятиліття її царювання королеву часто критикували захисники тварин. Тому монархиня вирішила відмовитись від натурального хутра, про що розповіла публічно її стилістка Анджела Келлі у своїй книжці мемуарів.

Ми вирішили пригадати деякі виходи покійної королеви Єлизавети II у хутрі.

Ще будучи маленькою принцесою Єлизавета носила хутряні пальта. На цьому фото вона в ролі подружки нареченої присутня на весіллі леді Мей Кембрідж та капітана Генрі Абеля Сміта у сільській церкві Святої Марії у Балкомбі, Сассекс, у жовтні 1931 року. Їй лише п'ять років.

Принцеса Єлизавета / Фото: Getty Images

У молоді роки свого правління королеву теж часто бачили у хутряних накидках. На цьому фото вона разом із чоловіком принцом Філіпом на урочистому заході під час офіційного візиту до Франції, Парижа, квітень 1957 року.

Королева Єлизавета II та принц Філіп / Фото: Getty Images

А цей кадр було зроблено 4 листопада 1952 року, Її Величність королева Єлизавета виїхала з Букінгемського палацу до Вестмінстера на відкриття парламенту. Перше її відкриття від імені королеви Великої Британії.

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

1962 року королева Єлизавета II була присутня на Королівській естрадній виставі і теж була в хутряній накидці, одягненої поверх сукні, розшитої дорогоцінним камінням.

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Хутра Її Величність часто одягала на відкриття парламенту, цей кадр зробили 3 грудня 2008 року у Лондоні.

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Королева Єлизавета ll прибуває до Палати лордів на державне відкриття парламенту 15 листопада 2006 року у Лондоні.

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

А тут на фото королева Єлизавета II прибула до Empire Theater на Королівську естрадну виставу, 3 грудня 2007 року у Ліверпулі. Хутряне манто чудово доповнює її білу сукню, посипану стразами.

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно ми згадували ідеальний total black look королеви Єлизавети II, який вона не часто демонструвала на публіці.

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