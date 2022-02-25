Заява Гаррі та Меган: вони підтримують народ України

Герцог та герцогиня Сассекські опублікували на сайті своєї благодійної організації Archewell заяву.

У ньому йдеться: "Принц Гаррі та Меган, герцог та герцогиня Сассекські і всі ми в Archewell разом з народом України виступаємо проти цього порушення міжнародного та гуманітарного права та закликаємо світову спільноту та її лідерів зробити те саме".

Це перше оновлення пари на їхньому веб-сайті цього року, останнє було в листопаді, і воно з'явилося через кілька днів після того, як Борис Джонсон звернувся до нації, щоб засудити російського президента.

Меган и Гарри / archewell.com

Ніхто з інших членів королівської родини не висловлювався щодо військового вторгнення Росії в Україну.

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