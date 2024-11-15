Заява про розлучення: як принцеса Анна стала першою королівською особою, яка зважилася на цей крок

14 листопада виповнився 51 рік від моменту, коли королівська принцеса Анна вперше вийшла заміж. Її першим чоловіком став капітан Марк Філліпс. Від нього принцеса народила двох дітей.

Вчора ми згадували, як відбулося весілля єдиної доньки королеви Єлизавети II, а також розповідали якою була весільна сукня нареченої і, чому, вона називалася "Тюдорівською".

Весілля принцеси Анни / Фото: Associated Press

Після 19 років шлюбу та народження двох дітей – Пітера 1977 року та Зари 1981 року, пара з сумом оголосила про своє розставання 1989 року у заяві Букінгемського палацу.

Принцеса Анна та капітан Марк Філліпс із сином Пітером / Фото: Associated Press

"Її Королівська Високість, королівська принцеса та капітан Марк Філліпс вирішили розійтися на погоджених між ними умовах". Тоді ця заява закінчувалася фразою: "Жодних планів щодо розлучення немає".

Принцеса Анна та Марк Філліпс / Фото: Getty Images

Нерішучість Анни з приводу розірвання шлюбу з Марком була наслідком громадської думки, пов'язаної з розлученням. Проте через три роки, незважаючи на ранню заяву принцеси про те, що вона не має планів на розлучення, палац оголосив, що Анна подала на розлучення 13 квітня 1991 року. Принцеса Анна стала першою розлученою королівською особою, яка повторно вийшла заміж після онуки королеви Вікторії, принцеси Вікторії Меліти Саксен-Кобург-Готської, пише Hello!.

Анна та Марк продовжували спільно опіку над своїми дітьми і відтоді зберігали дружні стосунки.

Принцеса вийшла заміж за свого другого чоловіка, командора Тімоті Лоренса, того ж 1992 року. Ми докладніше раніше розповідали про другий шлюб принцеси, в якому Анна перебуває досі.

Принцеса Анна та її другий чоловік Тімоті Лоренс / Фото: Getty Images

Читайте також:

Стиль принцеси Анни (17 фото)