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Займалася балетом і вивчала право: що відомо про нову першу леді Польщі – Марту Навроцьку
Після перемоги Кароля Навроцького на президентських виборах у Польщі його 39-річна дружина Марта Навроцька стала першою леді країни. Що про неї відомо, читайте у нашому матеріалі.
Марта Навроцька народилася у 1986 році у Ґданську. Жінка має юридичну освіту, яку здобула на факультеті права та адміністрації Ґданського університету.
Протягом 17 років працює у Національній податковій адміністрації та митній службі Польщі, де спеціалізується на контролі нафтопереробної та спиртової промисловості, а також боротьбі з нелегальним гральним бізнесом.
Марта познайомилася зі своїм чоловіком у Гданську. «Між нами спалахнула іскра. У нього був спортивний вигляд, собака і книжка під пахвою», — згадувала вона в одному з інтерв’ю для преси.
У 2010 році Марта вийшла заміж за Кароля, який тоді працював у сфері історії та музейної справи.
Подружжя виховує трьох дітей: 21-річного сина Даніеля від попередніх стосунків Марти, 15-річного сина Антоні і 7-річну доньку Катажину (Касю).
Марта пригадала, що, коли вони з чоловіком познайомилися, то для Кароля її син Даніель не був проблемою. Навпаки, він був вражений тим, що «така молода, життєрадісна дівчина виховує дворічного сина, працюючи і навчаючись водночас».
Даніель пішов слідами своєї матері, вивчаючи право у Гданському університеті. Він став політично активним, навіть балотувався на місцевих виборах у Гданську від партії «Право і справедливість» і підтримував президентську кампанію свого вітчима.
У лютому 2025 року Марта зареєструвалася в Instagram, де поділилася своїм рішенням призупинити професійну діяльність (взяла неоплачувану відпустку), щоб повністю підтримати чоловіка під час президентської кампанії.
«Не можу уявити, як можна не підтримувати чоловіка на цьому важливому шляху. Я призупинила свою професійну діяльність на час виборчої кампанії, тому ви з Кароль точно можете на мене розраховувати.
Звичайно, я хотіла б познайомитися з вами протягом цього часу, але я також сподіваюся, що ви познайомитеся зі мною. До зустрічі!» — написала Марта в Instagram.
Вона активно брала участь у публічних заходах, демонструючи підтримку родинних цінностей і підвищуючи впізнаваність свого чоловіка серед виборців.
Марта любить класичні танці — у юному віці вона навчалася у Ґданській державній балетній школі. Її стиль одягу поєднує елегантність і сучасні елементи, які підкреслює її індивідуальність.