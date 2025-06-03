Займалася балетом і вивчала право: що відомо про нову першу леді Польщі – Марту Навроцьку

Марта Навроцька

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Марта Навроцька народилася у 1986 році у Ґданську. Жінка має юридичну освіту, яку здобула на факультеті права та адміністрації Ґданського університету.

Протягом 17 років працює у Національній податковій адміністрації та митній службі Польщі, де спеціалізується на контролі нафтопереробної та спиртової промисловості, а також боротьбі з нелегальним гральним бізнесом.

Родина Навроцьких / © Associated Press

Марта познайомилася зі своїм чоловіком у Гданську. «Між нами спалахнула іскра. У нього був спортивний вигляд, собака і книжка під пахвою», — згадувала вона в одному з інтерв’ю для преси.

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У 2010 році Марта вийшла заміж за Кароля, який тоді працював у сфері історії та музейної справи.

Кароль і Марта Навроцькі/Instagram Марти Навроцької

Подружжя виховує трьох дітей: 21-річного сина Даніеля від попередніх стосунків Марти, 15-річного сина Антоні і 7-річну доньку Катажину (Касю).

Марта Навроцька з сином /Instagram Марти Навроцької

Марта Навроцька з сином/Instagram Марти Навроцької

Марта Навроцька з донькою/Instagram Марти Навроцької

Марта пригадала, що, коли вони з чоловіком познайомилися, то для Кароля її син Даніель не був проблемою. Навпаки, він був вражений тим, що «така молода, життєрадісна дівчина виховує дворічного сина, працюючи і навчаючись водночас».

Даніель пішов слідами своєї матері, вивчаючи право у Гданському університеті. Він став політично активним, навіть балотувався на місцевих виборах у Гданську від партії «Право і справедливість» і підтримував президентську кампанію свого вітчима.

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У лютому 2025 року Марта зареєструвалася в Instagram, де поділилася своїм рішенням призупинити професійну діяльність (взяла неоплачувану відпустку), щоб повністю підтримати чоловіка під час президентської кампанії.

Марта Навроцька/Instagram Марти Навроцької

Марта і Кароль Навроцькі з донькою / © Associated Press

«Не можу уявити, як можна не підтримувати чоловіка на цьому важливому шляху. Я призупинила свою професійну діяльність на час виборчої кампанії, тому ви з Кароль точно можете на мене розраховувати.

Звичайно, я хотіла б познайомитися з вами протягом цього часу, але я також сподіваюся, що ви познайомитеся зі мною. До зустрічі!» — написала Марта в Instagram.

Кароль і Марта Навроцькі з донькою і сином / © Associated Press

Вона активно брала участь у публічних заходах, демонструючи підтримку родинних цінностей і підвищуючи впізнаваність свого чоловіка серед виборців.

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Марта і Кароль Навроцькі/Instagram Марти Навроцької

Кароль і Марта Навроцькі/Instagram Марти Навроцької

Марта любить класичні танці — у юному віці вона навчалася у Ґданській державній балетній школі. Її стиль одягу поєднує елегантність і сучасні елементи, які підкреслює її індивідуальність.

Марта Навроцька/Instagram Марти Навроцької