Зазнає дискфомфорту: королева Єлизавета II змушена була відмовитися від улюбленого заняття

Здоров'я королеви Єлизавети II останнім часом насторожує і наводить на не дуже приємні думки.

Вчора ми повідомляли, що монархиня скасувала ще один захід і не відвідає Конференцію ООН щодо зміни клімату у Глазго. "Слідуючи пораді відпочивати, королева взяла на себе легкі обов'язки у Віндзорському замку. Її Величність із жалем вирішила, що не поїде до Глазго для участі у вечірньому прийомі COP26 у понеділок", — зазначалося в заяві палацу.

Королева Єлизавета II верхи на коні / Getty Images

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Тепер з'явилася інформація, що королева перестала їздити верхи на коні і не робить цього вже два місяці, навіть під час літніх канікул у Шотландії. Як писав The Sun, 95-річна королева зазнала "дискомфорту" під час поїздки і у вересні їй сказали припинити її улюблене заняття. Видання також пише, що Єлизавета II хоче повернутися до верхової їзди після відпочинку та відновлення. Букінгемський палац ситуацію не коментує і, як і раніше, не повідомляє, на що скаржиться Її Величність.

Королева Єлизавета II верхи на коні / Getty Images

Зазначимо, верхи на коні Єлизавета їздила з юних років. Коней вона обожнює. Раніше, коли Єлизавета II була молодша, вона брала участь верхи на коні у різних урочистих церемоніях.

Королева Єлизавета II верхи на коні / Getty Images

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