Зазнімкували на гірськолижному курорті: де проводить канікули леді Луїза Віндзор

Дочка герцогині Софі та принца Едварда – леді Луїза – відпочиває з друзями на гірськолижному курорті у Швейцарії.
21-річна дівчина зараз перебуває на канікулах в Університеті Сент-Ендрюс, де навчається і вирушила покататися на лижах до Санкт-Моріцу, що у Швейцарії.
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Леді Луїза була помічена у своєму фірмовому лижному костюмі кольору морської хвилі, білому шоломі та чорних черевиках, що доповнювали її образ.
Бойфренд Луїзи — Фелікс да Сілва Клемп, з яким дівчина разом навчається в університеті і раніше з'являлася на кінних змаганнях у Норфолку, схоже, не склав їй компанії.
Нагадаємо, раніше ми зібрали для вас добірку, як королівські особи відпочивали на курортах у горах.
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