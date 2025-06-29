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Зберуться всією родиною: король Фредерік X і королева Мері розсекретили, де проведуть свою літню відпустку
Королівське подружжя Данії поділилося інформацією про те, де планує провести свою літню відпустку цього року.
Король Фредерік X та королева Мері підтвердили, що переїдуть до своєї літньої резиденції у замку Граастен, розташованої у Південній Ютландії.
«28 липня 2025 року резиденцію буде переведено в замок Граастен, де королівське подружжя оселиться в замку в Південній Ютландії», — йдеться в офіційній заяві палацу.
Також відомо, що король і королева возз’єднаються з матір’ю монарха, королевою Маргрете, і тіткою, принцесою Бенедикте, які також попрямують до літньої резиденції на відпочинок.
Від 1935 року замок використовувався як літня резиденція данської королівської родини, після того, як дід Фредеріка, король Фредерік IX та королева Інгрід, отримали права на палац.
Раніше ми детальніше розповідали, де люблять відпочивати члени європейських королівських будинків.