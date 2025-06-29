ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
1232
Час на прочитання
1 хв

Зберуться всією родиною: король Фредерік X і королева Мері розсекретили, де проведуть свою літню відпустку

Королівське подружжя Данії поділилося інформацією про те, де планує провести свою літню відпустку цього року.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Мері та король Фредерік X

Королева Мері та король Фредерік X / © Getty Images

Король Фредерік X та королева Мері підтвердили, що переїдуть до своєї літньої резиденції у замку Граастен, розташованої у Південній Ютландії.

«28 липня 2025 року резиденцію буде переведено в замок Граастен, де королівське подружжя оселиться в замку в Південній Ютландії», — йдеться в офіційній заяві палацу.

Королева Мері і король Фредерік X / © Getty Images

Королева Мері і король Фредерік X / © Getty Images

Також відомо, що король і королева возз’єднаються з матір’ю монарха, королевою Маргрете, і тіткою, принцесою Бенедикте, які також попрямують до літньої резиденції на відпочинок.

Від 1935 року замок використовувався як літня резиденція данської королівської родини, після того, як дід Фредеріка, король Фредерік IX та королева Інгрід, отримали права на палац.

Данська королівська родина / © Getty Images

Данська королівська родина / © Getty Images

Раніше ми детальніше розповідали, де люблять відпочивати члени європейських королівських будинків.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie