Зберуться всією родиною: король Фредерік X і королева Мері розсекретили, де проведуть свою літню відпустку

Королева Мері та король Фредерік X / © Getty Images

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Король Фредерік X та королева Мері підтвердили, що переїдуть до своєї літньої резиденції у замку Граастен, розташованої у Південній Ютландії.

«28 липня 2025 року резиденцію буде переведено в замок Граастен, де королівське подружжя оселиться в замку в Південній Ютландії», — йдеться в офіційній заяві палацу.

Королева Мері і король Фредерік X / © Getty Images

Також відомо, що король і королева возз’єднаються з матір’ю монарха, королевою Маргрете, і тіткою, принцесою Бенедикте, які також попрямують до літньої резиденції на відпочинок.

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Від 1935 року замок використовувався як літня резиденція данської королівської родини, після того, як дід Фредеріка, король Фредерік IX та королева Інгрід, отримали права на палац.

Данська королівська родина / © Getty Images

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