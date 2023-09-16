Збіг чи ні: дві європейські королеви прийшли на банкет у жовтих сукнях

Повтори вбрання серед зірок та публічних особистостей не рідкість, але в сукнях одного кольору королев на подібних заходах практично не побачити.

У Стокгольмі відбулося святкування 50-річчя правління короля Швеції Карла XVI Густава. Він був коронований 19 вересня 1973 року і є монархом, який править у країні найдовше.

15 вересня відбулася звана вечеря для членів королівських сімей на честь золотого ювілею монарха. Дружина Карла Густава – королева Сільвія – прийшла на захід у золотій сукні, яку доповнила розкішною тіарою з діамантами, сережками, кольє та брошками. Також у руці вона тримала невеликий клатч, палантин, а взута була в зелені туфлі.

Сукня була виготовлена з щільної тканини, а верхня її частина була повністю розшита бісером і бусинами.

Королева Швеції Сильвія та король Швеції Карл XVI Густав / Фото: Getty Images

Проте 79-річна Сільвія була не єдиною монаршою особою у вбранні такого кольору на цьому заході. У жовтому також прийшла на звану вечерю 86-річна королева Норвегії Соня. На ній була сукня з довгими рукавами та пишною однотонною спідницею. Верхня частина сукні була розшита срібними трояндами. У руці Соня тримала сумку в ретростилі, а образ завершила парюрою з діамантами та смарагдами. Цей набір прикрас є частиною королівської колекції Норвегії та передається з покоління у покоління.

Королева Норвегії Соня та президент Ісландії Гвюдні Йоуханнессон / Фото: Getty Images

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