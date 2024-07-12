Збіг року: Зара Тіндалл і королева Данії Мері одягли однакові сукні

Донька принцеси Анни — Зара Тіндалл — відвідала Вімблдонський чемпіонат з тенісу — один з улюблених заходів зірок і королівських осіб. Для свого виходу вона обрала сукню романтичного дизайну та довжини міді від бренду ME+EM. Сукню Зара одягла в поєднанні з білими босоніжками на танкетці від Saint Laurent, а також зеленим плетеним клатчем від Anya Hindmarch. На плечі онука королеви Єлизавети II накинула білий оверсайз жакет на ґудзиках від The Fold.

Зара і Майк Тіндалли / Фото: Getty Images

Сукня мала чудовий вигляд на фігурі жінки, проте за останні кілька днів вона — не перша королівська особа, яка одягає це вбрання.

В такій самій сукні кількома днями раніше на публіку вийшла королева Данії Мері. Разом зі своїм чоловіком вона прибула на літні канікули до сімейного замку. Як і в Зари, на сукні Мері був флористичний принт у вигляді гілочок та ягід.

Ось лише свій образ королева Данії доповнила капелюхом від Canopy Bay та туфлями на танкетці від бренду Tod's, а також прикрасами від брендів Halberstadt і Dulong Fine Jewelry.

Королева Мері та король Фредерік X / Фото: Getty Images

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