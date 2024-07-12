Збіг року: Зара Тіндалл і королева Данії Мері одягли однакові сукні

Модні повтори трапляються навіть з королівськими дамами.
Донька принцеси Анни — Зара Тіндалл — відвідала Вімблдонський чемпіонат з тенісу — один з улюблених заходів зірок і королівських осіб. Для свого виходу вона обрала сукню романтичного дизайну та довжини міді від бренду ME+EM. Сукню Зара одягла в поєднанні з білими босоніжками на танкетці від Saint Laurent, а також зеленим плетеним клатчем від Anya Hindmarch. На плечі онука королеви Єлизавети II накинула білий оверсайз жакет на ґудзиках від The Fold.
Сукня мала чудовий вигляд на фігурі жінки, проте за останні кілька днів вона — не перша королівська особа, яка одягає це вбрання.
В такій самій сукні кількома днями раніше на публіку вийшла королева Данії Мері. Разом зі своїм чоловіком вона прибула на літні канікули до сімейного замку. Як і в Зари, на сукні Мері був флористичний принт у вигляді гілочок та ягід.
Ось лише свій образ королева Данії доповнила капелюхом від Canopy Bay та туфлями на танкетці від бренду Tod's, а також прикрасами від брендів Halberstadt і Dulong Fine Jewelry.
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