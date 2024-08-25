Збирали гриби та ягоди: шведська кронпринцеса поділилася знімками з відпустки

Під час відпочинку їх не відрізнити від звичайної сім'ї.

Сім'я шведської кронпринцеси Вікторії зараз у відпустці. Спадкоємиця престолу, її чоловік Даніель, а також двоє їхніх дітей принцеса Естель та принц Оскар, відпочивають в одному зі своїх маєтків.

Так як літо добігає кінця, а осінь вже наступає на п'яти, сім'я вирішила згадати теплі дні і приємні моменти. В офіційному акаунті вони опублікували серію фотографій, зроблених у різний час.

"Літо коротке, але ще є час насолодитися сонячними серпневими днями у Швеції. Тут родина спадкової принцеси ділиться приватними фотографіями з минулих літніх канікул", — йдеться у підписі до відео.

На знімках Вікторія, Даніель та їхні діти проводять звичайнісіньке літо: подорожують, збирають гриби, ягоди, роблять селфі, відпочивають біля багаття, обіймаються з улюбленим собакою.

Але не лише відпочиває принцеса, адже кількома днями раніше Королівський дім Швеції оголосив, що 47-річна кронпринцеса офіційно розпочала спеціальну підготовку офіцерів.

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