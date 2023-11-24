Збираються до театру: Кейт та Вільям готуються до зустрічі зі шведською кронпарою у Лондоні

Принц і принцеса Уельські мають намір возз'єднатися з членами шведської королівської родини наступного тижня.

До Вільяма та Кейт на заході приєднаються кронпринцеса Вікторія та її чоловік кронпринц Даніель на Королівській естрадній виставі у Королівському Альберт-голі.

Захід проводиться на підтримку Royal Variety Charity, яка підтримує представників індустрії розваг за допомогою загальнонаціональної схеми грантів, щоб допомогти тим, хто професійно працював у розважальній індустрії в цьому дуже складному економічному кліматі.

Королівське подружжя та кронпринцеса Вікторія та принц Даніель, які приїдуть з візитом у Великої Британії на прохання уряду Швеції, зустрінуться ввечері з низкою артистів та представників Royal Variety Charity, повідомляє Hello!

Кейт та Вільям Уельські з кронпринцесою Вікторією та кронпринцем Даніелем / Фото: Getty Images

Тож очікуємо побачити двох королівських дам у гарному вечірньому вбранні, але без тіар.

Нагадаємо, Вільям і Кейт здійснили турне Швецією та Норвегією 2018 року, коли тодішня герцогиня Кембриджська була вагітна принцом Луї.

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