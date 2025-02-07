Здавалась розгубленою: рідкісні фотографії принцеси Діани, яку переслідували папараці

З виразу обличчя принцеси помітно, що вона не раділа увазі й давати інтерв'ю наміру не мала.

Принцеса Діана — одна з найвідоміших представниць британської королівської родини, зокрема через свою любовну історію з королем Чарльзом (на той час ще принцем), а також трагічну загибель. Упродовж багатьох років її переслідували папараці, тому принцеса буквально нікуди не могла піти, оскільки фотографи з камерами її одразу скрізь знаходили.

1996 року принцесу вкотре заскочили на вулиці в Лондоні, коли вона йшла до своєї машини. Діана того дня відвідувала терапевта Сьюзі Орбах. Протягом багатьох років принцеса страждала від булімії та депресії, про які вперше публічно було розказано в її біографії, написаній Ендрю Мортоном "Діана. Справжня історія з її вуст".

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

Вважається, що принцеса Діана регулярно бачилася зі Сьюзі Орбах протягом двох років, аж до смерті в серпні 1997 року. Завдяки цій роботі Орбах тривалий час вважали "найвідомішою психотерапевткою Британії". Діана проходила у неї сеанси психотерапії.

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

На цих фотографіях Діана зазнімкована в одному зі своїх улюблених теплих пальт у леопардовому принті, джинсах і пом'ятому джемпері. В руці вона несла чорну сумку, а взута була в бежеві балетки.

Принцеса Діана трагічно загинула 31 серпня 1997 року внаслідок автокатастрофи в тунелі біля мосту Альма, коли водій її автомобіля втікав від переслідування папараці.

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