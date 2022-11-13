Здивований: охоронець Діани прокоментував інцидент, коли Чарльза та Каміллу закидали яйцями

Сенсаційною новиною минулого тижня став інцидент, що стався з королем Чарльзом III та королевою Каміллою в Йоркширі, де невідомий кинув кілька яєць у королівську пару.

Ми вже розбирали першу реакцію Чарльза на те, що сталося, і розповідали, як відреагувала Камілла. Британські журналісти також звернулися за коментарем до колишнього охоронця принцеси Діани – першої дружини Чарльза.

Кен Ворф, охоронець принцеси Уельської розповів, що був здивований тим, що порушника не було виявлено заздалегідь, а також тим, як повільно охорона Чарльза та Камілли реагувала на те, що відбувається.

"Звичайно, завжди є ризик, пов'язаний з публічними прогулянками, і неможливо перевірити всіх у натовпі. Зазвичай на прогулянці за натовпом слідує хтось, що йде за королем та охороною, тому я здивований, що це не було помічено раніше. І, подивившись відео, мені особисто хотілося б, щоб король та королева-консорт пішли швидше", — заявив він.

Король Чарльз III та королева Камілла / Фото: Associated Press

Як пише express.co.uk, пан Ворф вважає, що в такій ситуації важко припустити, що може статися далі і які наміри людей, тому важливо якнайшвидше вивести з місця подій монарха та його дружину.

Але, на щастя, інцидент не був небезпечний для життя королівського подружжя і король продовжив свою прогулянку, тиснучи руки присутнім.

А ось 23-річного порушника затримала поліція. Він кидав яйця в короля з криками: "Ця країна була побудована на крові рабів", коли його затримала поліція. Відомо, що хлопець є студентом Йоркського університету і, ймовірно, тепер матиме серйозні неприємності у навчальному закладі.

Порушник, який закидав короля Чарльза яйцями / Фото: Getty Images

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