Здивувала хейтерів: приятелька принца Гаррі розповіла, який він та його дружина Меган за зачиненими дверима

Напередодні 40-річчя герцога Сассекського, яке він відсвяткує 15 вересня, британська журналістка Брайоні Гордон, яка знає Гаррі ще від 2016 року, розповіла про те, якими є його стосунки з Меган Маркл за зачиненими дверима.

Пані Брайоні заявила, що вона підтримувала зв'язок із герцогом від моменту запуску кампанії The Heads Together у травні 2016 року, яку тоді очолювали принц Гаррі, а також принц і принцеса Уельські в рамках першої королівської спроби покласти край стигматизації, пов'язаній із психічним здоров'ям. Від того часу вона багато разів зустрічалася з Гаррі і тепер вважає його та його дружину Меган друзями.

Принц Гаррі та Меган Маркл / Фото: Associated Press

"Вісім років тому я потоваришувала з принцом Гаррі, і від того часу моє життя повне запитань від людей, яким цікаво дізнатися більше про його характер: чи промили йому мізки, чи має намір він повалити монархію, чи пахне від нього грошима і так далі і тому подібне", — цитує її слова express.co.uk.

"Я чула багато негативних речей про нього, наклеп, який не має жодного відношення до людини, яку я вважаю другом, яка пристрасно дбає про поранених ветеранів і яка зробила більше, ніж будь-хто інший, щоб змінити сприйняття психічного здоров'я в цій країні", – каже журналістка.

Вона розповіла і про те, які насправді Гаррі і Меган за зачиненими дверима, про що вона дізналася, відвідавши їхній будинок у Монтесіто якраз перед виходом гучних мемуарів Гаррі.

За її словами, вони "досить звичайна пара, яка існує в абсолютно незвичайній ситуації". "Я провела цілий день у них вдома, діти бігали навколо нас із задоволенням, поки ми пили чай. Гаррі з гордістю показав мені нещодавно створену ним фотостіну з фотографіями його мами. Коли я йшла, забрала з собою банку їхнього домашнього джему (яку залишила на задньому сидінні таксі, перебуваючи в стані ступору через зміну часових поясів. Тепер десь у Лос-Анджелесі таксист має одну з найперших партій продукції American Riviera Orchard), - говорить Брайоні.

Меган Маркл та принц Гаррі / Фото: Getty Images

Нагадаємо, у день свого 40-річчя принц Гаррі отримає право на спадщину, яку йому залишила його прабабуся — королева-мати Єлизавета. Про яку суму йдеться і чому це турбує його брата принца Вільяма, ми писали раніше.

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