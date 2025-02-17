Здивувала підписників: принцеса Кейт запостила несподівані кадри у блогу

Поки Кейт та Вільям Уельські з дітьми перебувають у відпустці в акаунті Уельських опублікували новий пост.

Кейт поділилася цікавими портретами, намальованими її дітьми – принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою та принцом Луї.

Принцеса Уельська поділилася фото у Instagram / Фото: Instagram принца і принцеси Уельских

Ці портрети були створені під час спеціальної мистецької сесії з її дітьми. Цей захід був частиною її постійної підтримки ініціативи Shaping Us від Королівського фонду центру раннього дитинства, яка наголошує на важливості творчої гри у розвитку дитини.

Принцеса Уельська поділилася фото у Instagram / Фото: Instagram принца і принцеси Уельских

Принц Луї використав для свого малюнка сміливі червоні та помаранчеві мазки, тоді як принцеса Шарлотта обрала відтінки синього, зеленого, фіолетового та жовтого – її начерк із довгим волоссям припускає, що це може бути портрет Кейт. Детальний малюнок принца Джорджа, мабуть, зображує його мати, яка сидить у кріслі, демонструючи його художні навички.

Принцеса Уельська поділилася фото у Instagram / Фото: Instagram принца і принцеси Уельских

"У межах @earlychildhood Shaping Us Framework описуються соціальні та емоційні навички, які починають розвиватися в ранньому дитинстві. Ці навички відіграють ключову роль протягом усього нашого життя, формуючи те, ким ми є, як ми керуємо своїми думками та емоціями, як ми спілкуємося і як ми спілкуємося і ставимося до нас.

Принцеса Уельська поділилася фото у Instagram / Фото: Instagram принца і принцеси Уельских

Малювання портретів з дітьми може стати моментом зв'язку, оскільки ви проводите час, дивлячись одне на одного і зосереджуючись одне на одному, а також займаючись творчістю і, що найважливіше, весело проводячи час разом!".

Принцеса Уельська поділилася фото у Instagram / Фото: Instagram принца і принцеси Уельских

Кейт чудово взаємодіє як зі своїми трьома дітьми, так і з чужими. Нещодавно вона відвідувала Національну портретну галерею, де разом із дітьми взяла участь у спеціальному занятті, яке дозволило дітям вивчити, як обличчя можуть висловлювати почуття та емоції.

Принцеса Уельська Кейт / Фото: Getty Images

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