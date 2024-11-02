Здивувала всіх: Джилл Байден вбралася величезною пандою на Геловін

Востаннє для цього свята перша леді вирішила обрати дуже незвичайне вбрання.

Геловін святкували не лише зірки на вечірках, а також і президент США з першою леді — Джо та Джилл Байдени. Свято традиційно відбулося і у Білому домі для дітей. Байдени цього року востаннє приймали гостей на Південній галявині, адже скоро у країні буде обраний новий президент.

Джо та Джилл Байдени / Фото: Associated Press

73-річна Джилл вирішила всіх здивувати та переодягнулась у костюм гігантської панди. У такому образі її було не впізнати, доки вона не зняла маску з обличчя.

Джо ж вирішив не одягати подібний костюм і прийшов на свято просто у своєму звичайному образі — костюмі, сорочці та краватці.

Джо та Джилл Байдени / Фото: Associated Press

Перша леді та президент роздавали на святі дітям цукерки та книжки.

Джо та Джилл Байдени / Фото: Associated Press

Джо та Джилл Байдени / Фото: Associated Press

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