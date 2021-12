Здивувала всіх: герцогиня Кембриджська зіграла на фортепіано під час різдвяного концерту

8 грудня у Вестмінстерському абатстві відбулися знімання різдвяного концерту Together at Christmas, організованого герцогинею Кембриджською. Кетрін не лише стала ведучою заходу, а й сама сіла за фортепіано. І це було неймовірно красиво.

Ніхто не здогадувався, що герцогиня Кейт вміє грати на фортепіано. Вона акомпанувала музикантові Тому Волкеру, коли він виконував свою пісню For Those Who Can't Be Here!

Том Волкер / Getty Images

Шотландський співак був захоплений грою герцогині Кетрін та їхнім несподіваним дуетом. "Це була справді велика честь для мене. Вона така мила, добра і чуйна людина, і знайшла час, щоб подякувати всім особисто за можливість грати разом. Це був божевільний день для мене — перебувати в такому гарному місці, граючи разом із герцогинею та з оркестром, і я знаю, що ця пісня знайде відгук у багатьох людей у це Різдво, і моє серце з усіма, хто піднімає келих навколо столу, згадуючи тих, хто не може бути з нами", — сказав Том, пише Hello!

Виявилося, що Том Волкер кілька разів перетинався з герцогинею на різних благодійних заходах. Він розповів також, що Кетрін зв'язалася з ним та запропонувала виконати цю пісню на різдвяному вечорі. І це вийшло чудово.

Кейт грала на піаніно та флейті в дитинстві, досягнувши 5-го класу як за співом, так і з теорії музики. Деніел Ніколлс, її вчитель фортепіанної музики у віці від 11 до 13 років, сказав 2011 року: "Я не думаю, що вона колись збиралася стати концертною піаністкою". Відомо, що герцогиня грала на флейті до 18 років і грала в камерному оркестрі та групі під назвою Tootie-Flooties у підготовчій школі Святого Андрія у Пенгборні.

Герцогиня Кембриджська та принц Вільям / Associated Press

Королева Єлизавета II та її сестра принцеса Маргарет теж грали на піаніно свого часу.

