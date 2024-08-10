Здивував усіх: філіппінський легкоатлет одягнув на Олімпіаду шкарпетки із зображенням свого тренера-українця

У багатьох спортсменів є свої ритуали, яких вони дотримуються, перед важливими змаганнями, наприклад, українська легкоатлетка Ярослава Магучіх відпочиває у спальнику і робить патріотичний макіяж, а ось філіппінський стрибун із жердиною воліє одягати кумедні шкарпетки.

Ернест Джон Обієна / Фото: Associated Press

28-річний Ернест Джон Обієна не раз привертав увагу своїми оригінальними шкарпетками, адже він носить пари, на яких зображені персонажі мультиків або вибирає різнокольорові шкарпетки.

На Олімпіаді в Парижі цього року Обієна вирішив здивувати всіх поповненням своєї колекції — він з'явився в шкарпетках, на яких був принт у вигляді голови його тренера — Віталія Петрова — українського тренера з легкої атлетики, який спеціалізується переважно на стрибках з жердиною. Петров тренує філіппінця від 2014 року.

Ернест Джон Обієна / Фото: Associated Press

Ернест Джон Обієна / Фото: Associated Press

Ернест Джон Обієна / Фото: Associated Press

Також під час змагань він з'явився у шкарпетках із зображенням своїх батьків. Вони були рожеві.

Ернест Джон Обієна / Фото: Associated Press

Ернест Джон Обієна / Фото: Associated Press

Ернест Джон Обієна / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що ще одним відомим любителем шкарпеток із принтами є Джастін Трюдо – прем'єр-міністр Канади.

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