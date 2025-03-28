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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
186
Час на прочитання
1 хв

Здобула новий досвід: королева Камілла відвідала знімання трилера в Лондоні

Королева Великої Британії – 77-річна Камілла – відвідала незвичайний захід, оскільки з'явилася на зніманнях серіалу в Лондоні.

Автор публікації
Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Королева Камілла

Королева Камілла / © Associated Press

Її Величність поспілкувалася з акторами та знімальною групою, яка працювала над серіалом Trigger Point – британським кримінальним трилером, у якому акторка Вікі МакКлюр грає поліцейську експертку зі знешкодження бомб у Лондоні. Він випускається телемережею ITV, якій цьогоріч виповнюється 70 років, тому візит Камілли був присвячений платиновому ювілею цієї компанії.

Королева Камілла / © Associated Press

Королева Камілла / © Associated Press

Камілла одягла на знімання темно-синю сукню від бренду Fiona Clare Aldridge, яку поєднала з коротким кейпом чорного кольору та діамантовими парними брошками Greville Cartier Ivy Leaf від Cartier. Це коштовності, залишені королеві-матері британською мільйонеркою Маргарет Гревілл 1942 року, які потім були подаровані королеві Єлизаветі II на її 21-й день народження.

Королева Камілла / © Associated Press

Королева Камілла / © Associated Press

Також Камілла зробила макіяж, улюблене укладання і традиційно наділа свій улюблений браслет від Van Cleef & Arpels у вигляді конюшини.

Королева Камілла / © Associated Press

Королева Камілла / © Associated Press

Крім брошок, Маргарет Гревілл залишила Єлизаветі Боуз-Лайон ще безліч коштовностей, серед яких була й розкішна діамантова тіара. Вона дуже подобається Каміллі, яка часто надіває її на різні прийоми та інші державні заходи, де таку прикрасу доречно носити.

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла та король Чарльз / © Associated Press

Королева Камілла та король Чарльз / © Associated Press

Королева Камілла та король Чарльз / © Getty Images

Королева Камілла та король Чарльз / © Getty Images

Королева Камілла та король Чарльз / © Getty Images

Королева Камілла та король Чарльз / © Getty Images

Королева Камілла b rjhjkm Xfhkmp / © Getty Images

Королева Камілла b rjhjkm Xfhkmp / © Getty Images

Королева Камілла / © Associated Press

Королева Камілла / © Associated Press

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла, король Чарльз та імператорське подружжя Японії / © Associated Press

Королева Камілла, король Чарльз та імператорське подружжя Японії / © Associated Press

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Король Чарльз III та королева Камілла / © Getty Images

Король Чарльз III та королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Associated Press

Королева Камілла / © Associated Press

Король Чарльз та королева Камілла / © Getty Images

Король Чарльз та королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Король Чарльз та королева Камілла / © Getty Images

Король Чарльз та королева Камілла / © Getty Images

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