Здоров'я королеви викликає побоювання, але Єлизавета II планує виконувати свої обов'язки до останнього

96-річна королева Єлизавета II зараз досить слабка, але вона все ще виконує свої королівські обов'язки і збирається робити це до останнього дня.

Нині Її Величність перебуває у шотландському замку Балморал, де зазвичай завжди проводить літні канікули. Але піддані стурбовані тим, що вже не бачили королеву на публіці більше двох місяців.

Королівський оглядач і письменник Роберт Джобсон розповів про те, як королева може почуватися, поки проводить літні канікули в замку Балморал, пише express.

Виступаючи на австралійському каналі 7News Sunrise, Джобсон сказав: "Я думаю, що вона досить слабка. Але цього й слід було очікувати від дами 96 років. Психічно з нею все гаразд, вона виконує свою роботу з червоними валізами. Вона просто намагається виконати якнайбільше роботи".

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Серпень традиційно не насичений королівськими справами, королева, як і раніше, щодня отримує червоні скриньки від уряду, в яких знаходяться важливі документи, які вона має переглянути і, в разі необхідності, підписати. До Балморала вона приїхала 9 серпня, а до цього на кілька тижнів зупинялася у своєму маєтку Крейгован Лодж, будинку з сімома спальнями, який розташований за милю від замку.

Відомо, що деякі члени королівської сім'ї відвідували Єлизавету II на канікулах, зокрема, принц Ендрю, принц Едвард, герцогиня Кембриджська з дітьми та принцом Вільямом, а також старший син королеви Чарльз. Майбутній король проводить час зараз у своїй шотландській резиденції в Біркголлі і часто їздить провідувати свою матір. Настільки часто, що королівські експерти стурбовані, а чи все гаразд з її здоров'ям.

Востаннє на публіці монархиня з'являлася 19 липня, коли вона приймала через відеозв'язок посла США Джейн Гартлі.

Принц Чарльз та королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Також співробітники королеви порадили їй не здійснювати поїздку туди і назад до Лондона або Віндзора наступного тижня, щоб вітати нового прем'єр-міністра, ім'я якого буде оголошено 5 вересня. Можливо, прем'єр-міністр прибуде до неї до Балморала.

І хоча принц Чарльз може виконувати багато обов'язків королеви, Її Величність непохитна в тому, що сама особисто хоче вітати нового прем'єр-міністра Великої Британії.

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